Celia Molina 30 MAY 2025 - 10:07h.

Aitana Ocaña ha lanzado su cuarto disco, llamado 'Cuarto azul', que ha supuesto para ella toda una catarsis emocional

Aitana sale en defensa de su padre tras la polémica generada por su documental: "Es lo que más me ha dolido"

Este 30 de mayo, Aitana Ocaña lanza su cuarto disco, 'Cuarto azul'. Es un álbum intimista que llega después de 'Alpha', el trabajo con el que la cantante dio un giro de 180 grados a su música y a su estilo personal. Si 'Alpha' fue para ella lo más parecido a un acto de rebeldía, 'Cuarto Azul' se presenta como un disco mucho más sentimental, tanto por el contenido de las canciones como por el propio título. En la 'Listening Party' que Aitana dio el pasado 27 de mayo en el Madrid Arena, explicó que el álbum se llama así porque ella creció "en un cuarto cuyas paredes estaban pintadas de azul klein" y, por ello, se ha convertido en su color fetiche.

En ese evento de presentación de los mejores temas, no pudo faltar '6 de febrero', la canción que ya pudo escucharse brevemente en su documental y que ha tardado varios meses en lanzarse. Ésta es, claramente, una de las composiciones dedicada a su ex, Sebastián Yatra, al que, aún queriéndole, le pide que no la "vuelva a escribir". Sabemos que no es la única canción inspirada en su última ruptura pues, en 'Segundo intento', Aitana narra lo poco que duró la segunda oportunidad que ambos le dieron a su relación de pareja.

Sebastián Yatra, Miguel Bernardeau y su abuelo Antonio

Sebastián Yatra no es, sin embargo, el único exnovio al que la cantante se refiere en 'Cuarto Azul'. Al escuchar la letra de 'Cuando hables con él', los fans están convencidos de que este tema alude directamente a Miguel Bernardeau, el actor con el que tuvo una relación desde el 2018 al 2022 y de la que Aitana habla como "los mejores años de su vida". La referencia a los "ojos azules" del hijo de Ana Duato, es un dato clave para deducir que la canción habla de él. Así como la confesión de que "dejarle fue una estupidez".

Por todo ello, parece que la artista se ha marcado un 'shakirazo' y ha empleado su talento y su música para hacer un disco-catarsis que le ayude a superar el desamor que ha sufrido en los últimos años. Ella misma lo ha definido como un trabajo "real", en el que no ha dicho "nada que no sea verdad". La artista se ha limitado a expresar mediante la música lo que pasó durante los que son, por el momento, los peores meses de su vida y de los que ya habló en su documental. Además del dolor por las rupturas sentimentales, Aitana también se ha inspirado en otras pérdidas igual de dolorosas, como la muerte de su abuelo Antonio. En 'Música en el cielo' se pueden encontrar esas referencias a su pasado familiar y a ese abuelo que sus padres le decían que se había "ido al cielo".

Aprovechando la salida del disco, la artista ha hablado también por primera vez de las críticas que su padre recibió tras la emisión de 'Metamorfosis', por la supuesta presión que ejerce sobre ella para que consiga sacar cada "nuevo hit". Aitana ha dejado claro que, aunque su padre le inste a trabajar porque sabe bien lo que es "ganarse el pan de cada día", cuando ella le llamó para decirle que estaba pasando por una "depresión" él fue el primero que eliminó todos los compromisos de su agenda: "Mi padre llamó a todo el mundo para decir que yo no iba a hacer nada durante un mes, porque tenía que recuperarme y ponerme bien", subraya.

Sus fans tendrán tiempo para deleitarse con las nuevas canciones y aprendérselas todas de memoria de cara a los conciertos que Aitana dará en Madrid y Barcelona este mismo verano. Tras la polémica cancelación del directo en el Bernabéu - que no volverá a acoger conciertos hasta que no se solucionen los problemas de contaminación acústica- , la cantante, finalmente, actuará en el Rayhid Metropolitano el 30 y 31 de julio. ¿Preparados?...