Miguel Salazar Madrid, 16 JUN 2025 - 18:04h.

Pelayo Díaz se ha sentado en el plató de 'Tardear' y ha respondido a las críticas de los tertulianos

La inesperada confesión de Pelayo Díaz sobre su enemistad con Montoya: "Me pregunté si era gay y yo le gustaba"

Pelayo Díaz ha sido uno de los concursantes de 'Supervivientes' que más críticas ha levantado, tanto para bien como para mal. El diseñador tuvo un fuerte cara a cara con Carmen Alcayde en '¡De Viernes!' después de decir que el origen de su enemistad con Montoya estaría en una posible "fijación" del sevillano en él. "Yo hubo momentos en los que pensé que yo le gustaba. A veces me pregunté si era gay y yo le gustaba. Es una sensación", compartió.

Alcayde le atacó duramente por sus palabras. Le dijo que no entendía por qué había dado esas declaraciones sobre su compañero si había "sufrido bullying". Pelayo arremetió contra la televisiva al acusarle de "hacer demagogia". Y ahora, en 'Tardear', ha querido aclarar de dónde vienen sus palabras.

'Eres la primera persona con la que sueño'

"Mira tengo que decir que es verdad que en estas imágenes no me encanto. Pero soy yo y tengo que apoquinar", comparte. Reconoce que le cuesta "medir a Carmen Alcayde" y que Montoya le "eligió" como "enemigo" desde el primer día de aventura en Honduras. Además, Pelayo ha querido desvelar una íntima confesión que le trasladó el de Utrera cuando estaban en el concurso. "Él me confesó que soñó conmigo en 'Supervivientes'", ha destapado. "'Eres la primera persona con la que sueño'", le habría dicho Montoya como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.

El diseñador aclara que no se trataba de un sueño "ni húmedo ni sexual", pero que es una "indicación" que le dio qué pensar. Además, Alcayde le reprochó que había criticado a Montoya en más de una ocasión por su acento. "Me pareció hacer demagogia. No le entiendo porque no se le entiende al hablar, no por andaluz", aclara en el programa de Telecinco.

"La primera persona que me dijo que Montoya me había elegido como enemigo fue Carmen Alcayde", asegura.