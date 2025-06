Eugenia Osborne es la última invitada de la segunda temporada de 'Madres: desde el corazón', programa de Mitele presentado por Cruz Sánchez de Lara

Tras la explosiva entrevista de Nuria Fergó, 'Madres: desde el corazón' vuelve pisando fuerte con su última invitada. Eugenia Osborne protagoniza el segundo capítulo de la segunda temporada del programa de Mitele, producido por Tesseo Producciones y presentado por Cruz Sánchez de Lara, en el que la periodista entrevista a varias mujeres de renombre sobre su experiencia con la maternidad, tal y como se observa en el vídeo.

La hija mediana del cantante y presentador Bertín Osborne y Sandra Domecq -fallecida en 2004- es madre de tres hijos, Juan, Sandra y Tristán. Pero también de Leticia, que falleció a los ocho días de nacer y era la hermana melliza de Sandra.

La psicóloga y empresaria se ha abierto como nunca en el espacio de Mediaset sobre cómo se enfrentó a su muerte, asegurando entre lágrimas que "separarme de ella ha sido lo más difícil a lo que me he enfrentado y seguramente me enfrente en la vida".

Tal y como explica, su segundo embarazo fue buscado. Se enteró de la noticia cuando su primogénito apenas tenía un año de vida, sin embargo, vino "con sorpresa". "Me enteré que eran mellizas y lloré del miedo", se sincera. Su entonces marido, Juan Melgarejo, vivía en Italia por trabajo, y ella en Madrid. "Iba a estar sola", relata.

Osborne narra que, al ser un parto doble, tenía que guardar reposo, y a las 27 semanas de gestación decidió irse a Jerez y pasar un fin de semana con su familia. "En ningún momento intuí que había algo que no funcionaba", adelanta. Y de regreso a la capital española empezó a sangrar y fue trasladada de urgencia al hospital. Sandra y Leticia nacieron el 23 de noviembre de 2013 con un parto prematuro. "Sandra pesó 800 gramos y Leticia 750, eran muy chiquititas", cuenta.

Y fue al octavo día de dar a luz cuando su hija Leticia "no aguantó" y perdió la vida. "Tuve que decirla adiós", lamenta entre lágrimas. Una experiencia que su propio padre ya vivió con la pérdida de su hijo Cristian a las dos semanas de vida. "Se aprende a vivir con ello, pero no se supera. No creo que se pueda superar", afirma Eugenia.

Asimismo, confiesa que todavía, casi 12 años después, sufre el síndrome del miembro fantasma, que se refiere a la sensación de que un miembro amputado todavía esté presente, aunque físicamente no, pero en su caso, con su hija Leticia.

"Yo a veces sigo sintiendo a Leticia moviéndose dentro de mí, probablemente es cosa de mi cabeza, pero llego a sentir que está aquí, en mi barriga, es una sensación súper rara, y no lo olvidas", manifiesta.