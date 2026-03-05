Kanye West anuncia por sorpresa su único concierto en España: la fecha y cómo conseguir entradas

La actuación del rapero y exmarido de Kim Kardashian supone su vuelta a los escenarios españoles tras 20 años

Kanye West se sincera sobre su trastorno bipolar y se disculpa por su "imprudente" comportamiento: "Toqué fondo"

Kanye West, conocido artísticamente como Ye, ha confirmado oficialmente que ofrecerá un único concierto en España dentro de su gira europea de 2026.

El espectáculo está programado para el jueves 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en la que será una de las citas musicales más importantes del año tanto para España como para sus fans europeos.

Este anuncio ha sorprendido a sus seguidores, no solo por el peso artístico del exmarido de Kim Kardashian a nivel mundial, sino porque supone su vuelta a los escenarios españoles tras 20 años.

Desde aquel histórico concierto en 2006, cuando West se presentó por primera, y hasta ahora única vez en el país, el artista regresa como una de las figuras mediáticas y tras protagonizar sus años más polémicos.

Para todos aquellos interesados en asistir a este único y esperado show, organizado por Rollercoaster, Five One Five Entertainment y Vibra, las entradas saldrán a la venta mediante un proceso de preventa exclusiva a través de la web Yemadrid.com.

La preventa arrancará el 10 de marzo a las 10:00 horas antes del inicio oficial de venta, y quienes completen su suscripción recibirán instrucciones en su correo electrónico.

Aunque aún no se han confirmado oficialmente los precios, tomando como referencia otras fechas de la gira europea, se espera que los precios oscilen entre 125 y 659 euros más gastos de gestión.

Además de Madrid, la gira europea de este año incluye paradas en ciudades como Arnhem, en Países Bajos; Reggio Emilia, en Italia; y Marsella, en Francia.

La última vez que Kanye West actuó en España fue el 12 de marzo de 2006, en la legendaria sala Razzmatazz de Barcelona. Ese concierto, parte de la gira de su disco 'Late Registration', congregó a unas 2.000 personas, con temas como 'Diamonds from Sierra Leone', 'Touch the Sky' o Gold Digger'. Desde entonces, la carrera de Ye ha ascendido a nivel internacional.

Nuevo álbum entre polémicas

Ye continúa con la promoción de su nuevo álbum titulado 'Bully', cuya publicación está prevista para este año. La obra representa uno de sus lanzamientos más esperados tras años de actividad artística y controversias.

Este álbum será, casi con toda seguridad, parte del repertorio que interprete en Madrid, junto con clásicos como 'Power, Runaway', 'Flashing Lights' o 'Heartless'.

El anuncio llega en un momento en que Kanye West ha estado en el centro de la polémica por sus declaraciones antisemitas y su conducta. El artista ha hablado sobre su diagnóstico de trastorno bipolar, atribuyendo algunos de sus actos y "comportamiento errático" a episodios de su enfermedad.

"Perdí el contacto con la realidad. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Traté a algunas de las personas que más quiero peor. Mirando hacia atrás, me desvinculé de mi verdadero yo", aseveró el pasado mes de enero.