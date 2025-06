Natalia Sette 16 JUN 2025 - 16:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' le lanza un contundente mensaje a Yanina Latorre tras su polémica con la China Suárez

Ivana Icardi regresa a ‘En todas las salsas’ para dar su versión sobre varios temas candentes, y uno de ellos ha sido la polémica que envuelve a su cuñada, la China Suárez. Muy molesta por el acoso que la actriz está recibiendo en redes sociales y por parte de algunos medios argentinos, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha decidido romper su silencio y lanza un contundente mensaje dirigido a Yanina Latorre, defendiendo a la novia de su hermano.

Visiblemente indignada, Ivana ha arremetido sin filtros contra la periodista argentina, a quien acusa de no ser objetiva. “La otra hizo cosas peores pero a ella no”, afirma refiriéndose a Wanda Nara. La influencer asegura que existe un doble rasero cuando se trata de juzgar a las dos mujeres. La cantante ha dejado claro en múltiples ocasiones que no le cae bien Wanda Nara y que la culpa del distanciamiento entre ella y su hermano, Mauro Icardi. Es por ello que no entiende cómo a Wanda se le apoya tanto en redes sociales y a la China no.

La que fuera concursante de GH DÚO no ha querido dejar pasar la oportunidad para defender públicamente a su cuñada y señalar la campaña de acoso mediático de la que, según ella, está siendo víctima. “Yanina Latorre tiene ahora un juicio”, explica Ivana acusándola de crear una campaña de odio hacia la novia de su hermano. “A mí me indigna un montón”, ha afirmado con contundencia.

Ivana Icardi se dirige directamente a la cámara y le lanza un tajante mensaje a Yanina Latorre. “Métete en tu vida”, le dice tajante. “Te podría dedicar un tema”, le dice en tono de burla, pues Yanina hizo algunas bromas con respecto a su carrera musical en su programa. “Cálmate un poco, deja a la China en paz”, añade visiblemente molesta. Está claro que Ivana no piensa tolerar malos comentarios o comportamientos hacia la novia de su hermano ¿Habrá por fin una reconciliación familiar definitiva?

