Pelayo Díaz hace balance de sus enfrentamientos con Montoya en 'Supervivientes 2025'

Carmen Alcayde: "Pelayo ha sido el jefe de una secta y no me hubiera gustado que ganase"

Compartir







Tras ser expulsado de 'Supervivientes', Pelayo Díaz vuelve a España y se sienta en el plató de '¡De viernes!' para hacer balance de su paso por el reality. Durante su entrevista, el estilista se sincera sobre su relación con Montoya, con quien ha protagonizado varios enfrentamientos durante su convivencia en Honduras. Llama especialmente la atención lo que Pelayo cree sobre el concursante.

Pelayo le confiesa a los colaboradores de '¡De viernes!' que, desde el primer momento, nunca hubo feeling con Montoya. Cuenta que mantuvieron una primera conversación en la que se dio cuenta que no había muchas cosas en común entre ellos, pero para nada esperaba que eso les enfrentara semana tras semana, como hemos estado viendo.

Pelayo Díaz llegó a pensar que Montoya tenía fijación por él y que le gustaba

Pelayo niega que haya celos entre ellos (al menos, por su parte) y destapa que Montoya decía cosas al aire que iban realmente por él. Pensaba que le molestaba que estuviera en el programa porque "yo era el único al que le dedicaba esos monólogos. Cuando llegaba a los oráculos, pensaba que habíamos tenido una buena convivencia y luego veía que no paraban de hablar mal de mí él y Carmen".

El invitado niega además que le doliera su protagonismo e insiste en decir que lo que le duele es que hablara continuamente de él a su espalda. Pelayo cree que Montoya "iba a por él", que le eligió "como su enemigo" y es en este momento cuando le preguntan desde el programa si cree que Montoya tenía "fijación por él". Es aquí cuando Pelayo confiesa lo siguiente:

"Yo hubo momentos en los que pensé que yo le gustaba. A veces me pregunté si era gay y yo le gustaba. Es una sensación. Partimos de que yo tengo muy mal radar, yo nunca sé ni me pregunto quién es, ni con quién le gusta a la gente acostarse, no es de mi incumbencia. Pero es verdad que yo notaba una fijación y una obsesión que yo he notado con gente con la que me acabo acostando".

"No he vuelto a pensar en ello", añade Pelayo. "Afortunadamente, he pensado lo justo en él, he tenido que dirigirme a él lo justo porque creo que, a parte de no tener conversación, no tiene educación, entonces he mantenido con él las conversaciones justas y en lo que respectaba al programa", remata el estilista.