TardeAR Madrid, 13 JUN 2025 - 18:09h.

Sergio, expareja de Paola Olmedo, ha entrado en driecto en 'Tardear' con un claro mensaje a la tertuliana

Paola Olmedo aclara su edad tras relatar sus dificultades para quedarse embarazada

Compartir







Nuevo conflicto amoroso a la vista. Paola Olmedo, expareja de José María Almoguera, anunicó hace unas semanas en 'Tardear' que había cortado su relación con la persona de la que se había ilusionado tras su divorcio.

Tras dar algunos detalles de su ruptura -como por ejemplo que ella fue la que tomó la iniciativa-, su ex dejó un mensaje al programa de Telecinco para que Paola Olmedo supiese qué hay detrás del fin del romance. Esas palabras de Sergio, el individuo en cuestión, eran solo de cariño y apoyo a su exnovia pero esta no se las tomó de la misma forma.

Saltan chispas en plena llamada

Paola Olmedo cree que la mejor forma de que zanjen el fin de su relación es en privado. Así lo aseguró, aunque este viernes Sergio la ha sorprendido en directo y la ha dejado totalmente desconcertada con una llamada telefónica. "El no saber entender un mensaje de apoyo, confianza y educación... no sé si es por la cabecera pero no era mi intención ni muchísimo menos", le traslada.

La ex de Almoguera ha respondido a las palabras de Sergio de forma tajante. "¿Te tengo bloqueado?", cuestiona. "Para mí las cosas que de verdad me importan, la gente que quiero cuidar las tengo en privado. Tú tienes mi teléfono, sabes donde trabajo cuando decides ir a la tele a hablar...", le lanza.

El ex se queda a cuadros y le reprocha que no ha sabido "identificar" el mensaje de apoyo que le transmitió hace unos días. "No sabes nada del tema y de repente entrevistas y apareces ahí diciendo que has roto la relación", le dice. Olmedo le pedía mientras: "dime qué quieres que diga y te hago quedar bien".

Su ex le echa en cara que no le haya pedido "opinión" y "consejo", a lo que la otra le respondía: "¿Tu única manera de llegar a mí ha sido esta?".