Pelayo Díaz, molesto por las palabras de Carmen Alcayde: "No me tires de la lengua"

'¡De viernes!' ha recibido en su plató a varios exconcursantes de 'Supervivientes 2025' en su programa de esta semana. Makoke y Pelayo Díaz han hecho balance de su paso por el reality de aventuras, pero también han vivido tensos momentos con Terelu Campos y Carmen Alcayde. Precisamente ha sido con esta última con quien Pelayo ha protagonizado un tenso enfrentamiento.

Y es que un comentario de Pelayo sobre el acento andaluz de Montoya y el hecho de haber hecho alusión a que, durante su convivencia en Honduras, llegó a pensar que el sevillano era gay y que por eso tenía fijación por él, ha enfadado a Carmen Alcayde, que no ha dudado en reprocharle al estilista su comentario nada más verse las caras en el plató de '¡De viernes!'.

El enfrentamiento entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde

A Carmen Alcayde le parece mal que Pelayo, que dice haber sufrido bullying de pequeño, haga ese comentario sobre Montoya porque es algo que los niños pueden usar para meterse con otros niños en el colegio. Lejos de quedarse callado, Pelayo Díaz reacciona a este inesperado ataque por parte de la presentadora y responde, visiblemente molesto por lo que acaba de escuchar.

"No hagas eso, no hagas demagogia barata de un comentario que no tiene nada de hiriente porque ser gay, querida Carmen, no es nada malo. Ten cuidado con tu speach porque aquí se está viendo quién eres de verdad y no me cabrees porque, si me tiras de la lengua, voy a desvelar quién es Carme Alcayde de verdad, así que relájate y no uses la homosexualidad con un uso malo de bullying".

"Ten cuidado 'Señorita llevo veinticinco años en Mediaset' porque has metido mucho la pata en 'Supervivientes", continúa diciendo Pelayo, muy enfadado por las palabras de su compañera. Tras este tremendo pique, Pelayo y Carmen continúan enfrentándose y acusándose mutuamente de ser unos falsos.

Makoke y Carmen Alcayde, cara a cara tras su paso por 'Supervivientes'

Makoke tampoco se ha librado de las críticas y reproches de Carmen Alcayde y también han tenido un tenso cara a cara en el plató del programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Makoke le echa en cara a Carmen que se riera tanto de ella por el tema de "agua de coco, agua de coco" cuando le pidió en Honduras que dejara de hacerle burla con el tema por respeto a sus hijos.