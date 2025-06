Yoli comparte su diagnóstico médico tras acudir de urgencias al hospital

Rocío Molina Madrid, 16 JUN 2025 - 11:39h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 15' ha acudido al hospital junto a su hija y ha recibido, por sorpresa, su propio diagnóstico médico

Yolanda Claramonte ha acudido de urgencia al hospital. La influencer y exconcursante de 'Gran Hermano 15' ha acudido muy preocupada por su hija y se ha encontrado allí que la que de verdad revestía preocupación era ella misma. La de Albacete ha contado con detalle lo que ha vivido en las últimas horas y ha compartido su diagnóstico médico.

La creadora de contenido, de 31 años, se ha llevado un buen susto por un problema de salud que, de no haberse enterado, podría haber tenido unas consecuencias graves. La alarma se la daba su hija al comenzar a tener fiebre después de la playa y estar toda la noche con ella en vela por ver si mejoraba. Al no conseguirlol Yoli ha terminado en urgencias, pero lo que ha preocupado a los médicos no ha sido el diagnóstico de la niña, sino de ella cuando les ha explicado unas molestias que estaba sintiendo.

A la hija de la exconcursante de 'GH' y Jorge Moreno le han diagnosticado unas placas de pus en la garganta y le han empezado a dar antibiótico. Aprovechando su visita al hospital, Yoli ha consultado con los facultativos un problema de salud que llevaba días arrastrando. La influencer ha confesado que tenía una cistitis, pero que no se la había tratado y al sentirse peor y empezar a dolerle las lumbares en las últimos días, los médicos han visto que su estado se había agravado.

"Pensé que era porque había hecho pierna el viernes y que habría hecho una mala postura", ha comenzado a decir Yoli para justificar el por qué no le había dado más importancia a ese dolor. Sin embargo, ahora los facultativos le han indicado que esto es más serio y que la infección se le ha subido al riñón izquierdo.

Su situación ahora no reviste gravedad, pero ha sido muy importante el que se diera cuenta a tiempo de su problema de salud. "Si no hubiera ido, probablemente en un par de días tendrían que haberme ingreso", ha confesado todavía asustada por el diagnóstico.

Tras publicar un par de fotos desde el hospital, Yolanda Claramonte ha tranquilizado a sus seguidores acerca de su actual estado, aunque no tenga mucho tiempo para su necesaria recuperación. La influencer tiene la agenda con muchos planes y no ve la forma de poder parar un poco, que es lo que necesita tras la conversación que ha tenido con los médicos en el hospital.