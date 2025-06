Natalia Sette 17 JUN 2025 - 19:24h.

El actor tiene un pasado en común con otra famosa exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Oriana Marzoli y Fani Carbajo dan su opinión sobre esta suculenta información: disponible en Mitele

Melyssa Pinto y Mario Casas se han convertido en la pareja del momento tras la publicación de sus primeras fotografías juntos en una cita muy especial. Una relación que venía rumoreándose desde marzo, pero que no se había confirmado oficialmente hasta ahora. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que no sería la primera vez que el actor se interesa por una chica del mundo de ‘La isla de las tentaciones’. Después de comentar la entrevista de Lola Lolita, Anna Gurguí cuenta, en exclusiva, el pasado de Mario con otra chica Telecinco antes de estar con Melyssa.

Una fuente muy cercana y de total confianza de la periodista asegura que Mario Casas ya habría tenido un acercamiento con otra de las participantes del famoso reality hace un par de años. “No es la primera vez que se interesa por una chica de ‘La isla de las tentaciones’”. Aunque este romance no llegó a trascender públicamente como el actual con Melyssa, sí existió un contacto muy directo entre el actor y una concursante de ediciones anteriores. “Fue hace dos añitos”, admite Anna.

La historia se remonta a hace aproximadamente dos años. En aquel momento, Mario se encontraba soltero y disfrutando de eventos y fiestas donde coincidió con esta famosa de Telecinco. Todos los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’ se quedan en shock al saber quién es. De hecho, a Fani Carbajo le cuesta creerse toda esta información. “Me lo comenta una fuente súper fiable”, deja claro Anna.

Ha sido Anna Gurguí quien ha sacado a la luz esta historia durante el nuevo programa de 'En todas las salsas'. La influencer ha desvelado lo que ocurrió en una fiesta en una famosa discoteca de Madrid a la que asistieron tanto Mario Casas como una de las protagonistas de 'La isla de las tentaciones'. “Estuvo toda la noche pico-pala con ella”, revela Anna. Tras mostrarle su fuente a Chema Martínez, otro de los colaboradores, termina de confirmarlo: “Es 100% real lo que cuenta Anna”.

Una confesión que añade un nuevo capítulo al historial sentimental del actor, que en los últimos años ha sido relacionado con varias caras conocidas del mundo de la televisión. Con esta revelación, queda claro que Mario Casas ya tenía cierto gusto por el perfil de mujeres que han pasado por el exitoso reality. ¿Quién será la misteriosa concursante con la que tuvo ese acercamiento? ¡Descúbrelo dándole play al video!