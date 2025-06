Rocío Molina Madrid, 17 JUN 2025 - 14:45h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 14' ha mostrado detalles inéditos y anécdotas que vivió antes de dar el 'sí, quiero' a Guille Valle

Gonzalo Montoya le envía un mensaje a Susana Molina y Guille Valle tras ver las fotos de su boda

Compartir







La boda de Susana Molina con Guille Valle sigue dando mucho de qué hablar. Aunque lo más sonado hasta ahora ha sido que Anabel Pantoja filtró por error el vestido de la novia, la ganadora de 'Gran Hermano 14' ha querido demostrar otras cosas que pasaron 24 horas antes del gran día para ella y su prometido. Esto incluye desde un spoiler mucho más detallado de su vestido hasta las movidas de última hora que tuvo que atender desde el mismo hotel en el que se vestía.

PUEDE INTERESARTE La importante decisión de Susana Molina a pocas horas de su boda con Guille Valle

Después de que la misma protagonista mostrase también el look con el que se casó el día de antes, en la ceremonia oficial del pasado 12 de junio (el 13 fue la celebración marcada en los calendarios de todos), Susana Bicho ha mostrado otros muchos detalles inéditos de todo lo que pasó antes de dar el 'sí, quiero' a Guille Valle.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un vídeo de sus 24 horas previas a su boda. Acompañada de sus inseparables amigos, Susana Molina ha mostrado el recorrido y lo que hizo desde la ceremonia civil hasta llegar al céntrico hotel de Madrid en el que esperaba a Anabel Pantoja para vivir su cena de preboda.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sorprendida porque la ceremonia civil había durado "máximo dos minutos" y de no llorar ni tener nervios, a la influencer sí que le ponía de mal cuerpo unos contratiempos de los que se enteraba unas horas después. Tumbada en la cama, Susana Molina confesaba el incidente que le hacía perder los nervios:

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Aquí me veis manteniendo la calma. He tenido varias movidas de última hora. Una de ellas es que la gente que venía de Murcia le han cancelado el tren porque hay problemas en Renfe. No sé qué pasa que todo va mal últimamente, pero mira es algo que no me va a afectar mañana", confesaba acerca de un suceso que la ponía al límite.

Susana Molina hace spoiler del vestido oficial y el de la postboda

Sin embargo, el estar todo el rato arropada por los suyos, sus mejores amigos y su incondicional José Obando sacaba una sonrisa a la influencer. En el vídeo, la mujer ya de Guille Valle ha plasmado muchos de esos momentos íntimos junto a ellos: su cena de preboda, la skin care y retoques de uñas y la llegada a la finca donde se celebraba su boda.

Es ahí donde la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado la artillería pesada: las grandes sorpresas de sus vestidos de novia. Susana Molina ha mostrado a cámara abiertamente el look lencero para su postboda, indicando que es el diseño que ha escogido para el plan de barbacoa que tuvieron y después de manera fugaz, sí que ha mostrado la imagen del vestido oficial y su peinado antes de salir hacia el altar. Una manera de perdonar el descuido de su amiga Anabel y de hacer un avance del momento más esperado para todos.