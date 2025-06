Lara Guerra 17 JUN 2025 - 18:30h.

Violeta Mangriñán desvela cómo reaccionaría si Gala y Gia quisieran ser influencers y participar en realities

Violeta Mangriñán se dio a conocer gracias a su participación tan guerrera en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Años más tarde, tras convertirse en una de las tronistas favoritas que habían pasado por el programa, también participó en otros realities como 'Supervivientes 2019' donde conoció a Fabio Colloricchio y con el que tiene dos hijas, Gia y Gala.

Actualmente es una de las influencers favoritas de nuestro país y como buena reina de los realitys que ha sido, 'En todas las salsas' no ha dudado en preguntarle si apoyaría que sus hijas quisieran participar en programas como los que han marcado su trayectoria profesional. La que fuera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' acudió al 'Lolalolitaland' donde el equipo del programa ha aprovechado para conocer su opinión acerca de las últimas polémicas y hablar sobre el final de 'Supervivientes'.

Violeta Mangriñán, sobre Supervivientes: "Me gusta mucho Anita"

Sobre este reality, Violeta comenta que es un programa que "aporta muchas cosas positivas", y como no era menos, ha confesado quién es su concursante favorito para que se lleve el premio de esta edición: "Me gusta mucho Anita", asegura. Por último, en la línea de su respuesta, la periodista le preguntaba por el gran corte de pelo al que se ha sometido la concursante a cambio de hacer videollamadas con sus hijas, sin embargo, la influencer tiene claro que "no lo haría, las vería a la vuelta. Yo no me corto el pelo por nada del mundo", desvela entre risas.

Asimismo, teniendo en cuenta su pasada participación junto a su pareja en el reality, Violeta Mangriñán ha revelado sin tapujos como se tomaría que sus hijas quisieran seguir sus pasos, acudiesen a este tipo de programas y si sería capaz de acudir a distintos platós para defenderlas. Además, ha admitido que las niñas son "guerreras como su madre" y que "tienen más carácter incluso, la raza siempre se mejora". ¡Dale play al vídeo para conocer la opinión de Violeta!

