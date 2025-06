Los supervivientes niegan que entre ellos existan algún problema y confirman que han pasado la noche con sus respectivas familias

La versión de los padres de Montoya sobre lo ocurrido en la final con la familia de Anita Williams: "Saludamos"

Los cuatro finalistas de ‘Supervivientes 2025’ han dado una rueda de prensa tan solo unas horas después de la gran final de la edición en la que Borja se alzó con victoria y el cheque de los 200.000€. Una rueda en la que la pregunta clave de la mañana era cuál era la relación actual de Anita y Montoya porque eran muchos los rumores que hablaban de mal rollo entre ellos.

Tras conocer los rumores del distanciamiento de la pareja de supervivientes y saber que podían ni haberse saludado en el desayuno, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido conocer todos los detalles de boca de los protagonistas de la historia.

Aprovechando que los cuatro finalistas le estaban contando cómo estaban y que nadie parecía creer que Álvaro Muñoz Escassi se había pasado toda la noche “hablando con Sheila”, la reportera ha querido saber cómo había pasado la noche Anita y Montoya y cómo estaba su relación y qué habían hecho durante la noche.

Los finalistas aseguran que no habían estado juntos porque habían estado con sus familias y que estos estaban en un hotel diferente. Anita ha sido clara sobre su relación y ha mostrado sus dudas “No se sabe, hay que fluir, no hay que agobiarse, no se sabe” y Montoya se ha mostrado un poco más cariñoso “Yo le tengo un cariño brutal, creo que los dos en estos supervivientes nos hemos encontrado como personas”.

Respecto a los rumores que aseguraban que entre ellos había mal rollo y que no se habían ni saludado durante el desayuno, los dos se han mostrado sorprendidos y lo han negado en rotundo “para nada”. Unas declaraciones que en el plató de ‘Vamos a ver’ parece que no se han creído porque según Alejandra Rubio, los finalistas no habían escondido su enfado en el hotel.

La representante de Montoya también lo ha negado y ha explicado que las familias se saludaron cordialmente durante la gran final de ‘Supervivientes 2025’.