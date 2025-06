Anita y Montoya, de compras por Madrid, según Kike Calleja: "Se llevan bien, pero no hay una relación amorosa"

Nuria Morán 19 JUN 2025 - 14:33h.

Según Antonio Rossi, habría sido la propia Anita y no su entorno la que habría dicho en las instalaciones de Telecinco que Montoya no la había saludado

Anita y Montoya desmienten el mal rollo entre ellos: “Nos vamos a dejar fluir”

Después de que Alexia Rivas asegurase en 'Vamos a ver' justo después de la gran final de 'Supervivientes' que Montoya no quería saber nada de Anita y le había pedido que le llevase las maletas a través de un mensaje, los propios protagonistas y sus familias desmentían esta noticia.

Ahora, solamente un día después, ha sido Kike Calleja el que, tras hablar con el entorno más cercano de Montoya y de Anita, ha contado en directo que ambos se habían ido a hacer juntos el reconocimiento de salud previo al reality para después irse de compras por Madrid.

"Hay una relación cordial y no se llevan mal, aunque no tienen una relación amorosa. Sí que es verdad que parece que hay un cierto interés por parte del entorno de Anita de dar una información que no es real", ha añadido el colaborador.

Pocas horas antes, Montoya le dijo a Anita que la quería para siempre

Alexia Rivas aseguraba en directo en 'Vamos a ver' que Montoya le ha retirado la palabra a Anita y que el segundo finalista de esta edición de 'Supervivientes' ni si quiera le habría saludado esta mañana cuando se han cruzado y le habría dicho directamente que le dejara las maletas en la recepción del hotel: "Le mandó un mensaje y se lo pidió, sin darle ningún tipo más de explicaciones".

Montoya no le habría dado ningún tipo de explicaciones, por lo que Anita no entiende lo que le ha pasado. "El entorno más cercano de Anita está alucinando porque ayer le dijo que la quería para toda la vida, ya fuese como pareja o como amiga, y ahora no tiene ni la educación de saludarla", ha añadido la colaboradora.

"Durante la final, la familia de Montoya no le dirige la palabra a la de Anita. Hay un momento en el parking en el que una persona muy cercana a Anita escucha poner verde a Anita y que se alegran de que la expulsasen la primera. Anita dice que está enamorada de Montoya, pero que ahora ella se quiere más a ella", ha añadido Alexia Rivas.

El mensaje de Alejandra Rubio a Montoya: "No se merece a una tía como Anita"

A pesar de lo que ha pasado, Anita ha sido muy educada durante la rueda de prensa que todos los finalistas de 'Supervivientes' han dado esta mañana y que hasta habría ido detrás de Montoya para intentar saludarle.

"Creo que no va detrás de él, solamente ha querido ser educada. Yo le diría a Montoya que no se merece a una tía como Anita", ha añadido en directo Alejandra Rubio.

"Los padres de Montoya no querían saludar a Anita y se negaron. Además la ponían verde", ha continuado apuntando Pepe del Real. "Hicieron comentarios feos como que no valía nada y una persona cercana a Anita lo escuchó todo", ha añadido Alexia Rivas.

Tras conocer los rumores del distanciamiento de la pareja de supervivientes y saber que podían ni haberse saludado en el desayuno, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido conocer todos los detalles de boca de los protagonistas de la historia.

Aprovechando que los cuatro finalistas le estaban contando cómo estaban y que nadie parecía creer que Álvaro Muñoz Escassi se había pasado toda la noche "hablando con Sheila", la reportera ha querido saber cómo había pasado la noche Anita y Montoya y cómo estaba su relación y qué habían hecho durante la noche.

Los finalistas aseguran que no habían estado juntos porque habían estado con sus familias y que estos estaban en un hotel diferente. Anita ha sido clara sobre su relación y ha mostrado sus dudas "No se sabe, hay que fluir, no hay que agobiarse, no se sabe" y Montoya se ha mostrado un poco más cariñoso: "Yo le tengo un cariño brutal, creo que los dos en estos supervivientes nos hemos encontrado como personas".

Los supervivientes niegan que entre ellos existan algún problema y confirman que han pasado la noche con sus respectivas familias

Respecto a los rumores que aseguraban que entre ellos había mal rollo y que no se habían ni saludado durante el desayuno, los dos se han mostrado sorprendidos y lo han negado en rotundo "para nada". Unas declaraciones que en el plató de 'Vamos a ver' parece que no se han creído porque según Alejandra Rubio, los finalistas no habían escondido su enfado en el hotel.

La representante de Montoya también lo ha negado y ha explicado que las familias se saludaron cordialmente durante la gran final de 'Supervivientes 2025'.