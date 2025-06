Silvia Herreros 18 JUN 2025 - 11:48h.

El hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole regenta una barbería y estudio de tatuajes en Vallecas

Los clientes del novio de Alejandra Rubio opinan sobre los servicios de su nuevo negocio

Carlo Costanzia aclara el verdadero motivo por el que ha decidido abrir una barbería y estudio de tatuajes. El novio de Alejandra Rubio decidía hace unos meses apostar por su proyecto profesional más ambicioso hasta la fecha y abrirse camino en el mundo empresarial. Brigante's Barber & Tattoo, situado en Vallecas, su antiguo barrio, es el nombre de su negocio.

El hijo de Mar Flores sorprendía con el inicio de esta actividad comercial tras convertirse en padre junto a la nieta de María Teresa Campos. El actor y también cantante 'italiano' daba así un giro de 180º a su carrera profesional. Tal y como él mismo ha confesado, la paternidad o su deseo de mejorar su economía familiar no están relacionados con este proyecto.

Al menos no eran su objetivo principal cuando decidió abrir esta sociedad limitada en la que figura como administrador único, pero en la que también participa de alguna manera su amigo Dhany Chávez. Según afirma el hermano de Pietro y Rocco Costanzia, la idea de montar este negocio "surge porque siempre he tenido un poco dificultad para encontrar un sitio donde me corten el pelo bien y donde me afeiten también".

A través de las redes sociales de su empresa, Carlo explica que quería diferenciarse de "otras barberías" y crear un espacio en el que "uno se pudiera relajar, porque aquí hacemos masajes, hacemos el peeling facial, ponemos la toalla... y bueno, damos un trato a la barba un poco a la antigua".

El empresario, que apenas unos días después de abrir las puertas de su local tuvo que iniciar un nuevo proceso de selección de personal debido al éxito y alto volumen de trabajo que tiene desde entonces, explica que "como todo negocio", al principio "fue complicado". Sin embargo, tras realizar un exhaustivo 'casting' y después de haber encontrado a "los mejores barberos de Madrid", Costanzia no puede estar más que satisfecho.

Su negocio "reúne un poco las bases del Old School, de lo que era esto antes". Además, no solo ofrece un amplio listado de servicios orientados al cuidado de la barba y el cabello, también dispone de su propio estudio de tatuajes. Esto para Carlo Costanzia es clave a la hora de diferenciarse de otros negocios y una oportunidad para captar nuevos segmentos de mercado y ampliar su cartera de clientes. "¡Y qué mejor manera que combinarlo con una sala de tatuajes!", celebra el empresario en sus redes.