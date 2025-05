Silvia Herreros 16 MAY 2025 - 11:19h.

Carlo Costanzia recibe las primeras reseñas sobre la atención y servicios que ofrece en Brigante's Barber & Tattoo

Exclusiva | Así es el nuevo proyecto profesional de Carlo Costanzia

El nuevo negocio de Carlo Costanzia está siendo todo un éxito. Tras verse obligado a ampliar su plantilla debido a la avalancha de clientes, el novio de Alejandra Rubio ha empezado a recibir las primeras reseñas.

La opinión y valoración de los consumidores a los servicios que ofrece el hijo de Mar Flores en su nueva barbería y estudio de tatuajes son cruciales de cara al futuro de su empresa.

Puede que muchos piensen que el incesable goteo de clientes que ha tenido tras la apertura de Brigante's Barber & Tatto se deba más a la curiosidad de algunos por ver el nuevo proyecto profesional de un famoso en funcionamiento, que al hecho de que este en sí esté siendo todo un éxito.

Lo cierto es para que ello haya ocurrido, Carlo Costanzia ha estado meses trabajando de forma incansable hasta encontrar al mejor equipo de profesionales. Las reseñas que ha recibido a través de Google por parte de algunos de sus primeros clientes así lo avalan.

Como ya adelantamos en Outdoor hace unas semanas, en el mismo local de Vallecas en el que se encuentra el nuevo negocio de Carlo - el barrio en el que vivía antes de mudarse a casa de la madre de su hijo-, ya existió previamente una barbería y estudio de tatuajes. En estos momentos, la valoraciones de ambos negocios se mezclan en Internet, algo que altera la puntuación real de Brigante's. No obstante, las que recibe desde que él regenta su empresa tienen todas un total de 5 estrellas.

La primera llegaba hace 3 semanas, fechas que coinciden con la apertura de este proyecto en el que, a nivel mercantil, Carlo de Costanzia di Costigliole Flores figura como administrador único. "Locura de Barbería. De las que no he visto prácticamente en Madrid. Hecha con estilo y ganas. Los dueños muy amables y el servicio espectacular. El barbero Jean, el mejor de los que he tenido", escribe una de las primeras personas que visitó el negocio.

"Supera todas las expectativas, atención, detalles, ambiente... Hay servicios adicionales de masajes, exfoliación, etcétera que son muy top. Precio y atención 10 puntos", apunta otro cliente. "La mejor peluquería de Vallecas, un trato de 10. El corte y limpieza de cara inmejorable, aparte del local nuevo y todo superlimpio. ¡Muy recomendable!", "Un corte de pelo muy impecable y con dedicación, un ambiente super a gusto, volvería sin pensarlo dos veces. Gracias Jean por el gran trabajo", o "una experiencia maravillosa, un trato exquisito, volveré sin duda", son otras de las valoraciones que pueden leerse haciendo una simple búsqueda en la red.

No solo en Google tiene buenas reseñas. A través de la plataforma online de reserva de citas con la que Carlo trabaja, sus clientes también han opinado. La puntuación que obtiene es la misma, un total de 5 sobre 5 estrellas.

A través de su la cuenta profesional de su nuevo negocio, el yerno de Terelu Campos ha querido presumir de algunas de estas valoraciones y ha celebrado el agradecimiento y acogida que está teniendo en tan poco tiempo. "Nada nos alegra más que ver a nuestros clientes felices. Sus reseñas nos motivan a superarnos y brindar siempre un servicio de calidad. ¡Gracias por confiar en nosotros!", escribe junto a un post en el que comparte algunas de estas opiniones.