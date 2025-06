Frank Cuesta, condenado en Tailandia a pagar 800 euros por posesión ilegal de animales

Tal y como ha informado el abogado de Frank Cuesta, Metapon Suwancharern, no ha habido pena de prisión

Dentro de un mes se conocerá la sentencia, pero "no me preocupa", a asegurado el naturalista

Este miércoles 18 de junio, Frank Cuesta ha sido condenado a pagar una multa de 30.000 bat (unos 800 euros) por posesión ilegal de animales protegidos, según una sentencia del Tribunal Provincial de Kanchanaburi, en el oeste de Tailandia.

"No ha habido pena de prisión, solo una multa de 30.000 bat por posesión de animales protegidos", ha informado a EFE el abogado de Cuesta, Metapon Suwancharern. Por su parte, el youtuber y naturalista ha asegurado: "Dentro de un mes sabré lo que pasa. Habrá un sentencia, pero no me preocupa".

Este revés llega en medio del complicado escenario legal que atraviesa Cuesta en Tailandia. El pasado 27 de febrero, la Policía tailandesa irrumpió en su Santuario Libertad, ubicado en Kanchanaburi, tras recibir una denuncia por correo anónimo. Encontraron nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato sin la documentación legal correspondiente. Cuesta permaneció detenido durante unos dos días antes de obtener libertad bajo fianza.

Según la ley tailandesa, este tipo de posesión ilegal puede conllevar desde multas significativas hasta prisión de varios años, pero tal y como se ha conocido ahora, no ha habido pena de cárcel.

Pero su situación se ha complicado también por una supuesta campaña de acoso orquestada por un excolaborador identificado como Chi, lo que llevó a Frank a presentar denuncias por amenazas. Según el herpetólogo, la policía tailandesa ha establecido vigilancia en el santuario para protegerle a él y a su familia.

Asimismo, Cuesta ha manifestado preocupación por la gravedad de los procesos judiciales en curso, sin descartar su expulsión del país. Cabe recordar que Cuesta ha estado inmerso en su tratamiento por leucemia, una enfermedad que ha prolongado durante años. Su detención complicó el acceso a su tratamiento, aunque logró continuar con su atención médica tras ser liberado bajo fianza.

Frente a ello, Frank ha hablado por primera vez en una televisión española, en el programa 'Código 10' de Cuatro, afirmando: "Se pretendía que yo tocase el botón de autodestrucción y se fuese todo a la mierda", además de recalcar que había recibido amenazas: "Si mis hijos tocaban un animal iban a por ellos".