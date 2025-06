“Se pretendía que yo tocase el botón de autodestrucción y se fuese todo a la mierda”, afirmaba el animalista

Frank Cuesta emite un comunicado urgente: "No tengo cáncer, se me ha ido de las manos"

Compartir







Frank Cuesta reaparece y habla por primera vez desde en una televisión española, en el programa ‘Código 10’ de Cuatro, tras sus polémicas declaraciones donde reconoció que la vida que mostraba en Tailandia era un gran engaño.

En los últimos meses Cuesta ha vivido una detención en Tailandia por posesión de especies animales protegidas de manera irregular, una guerra pública con su examigo y colaborador Chi, la filtración de unos audios donde hablaba de envenenar perros y por último la declaración que dejó a todos sus seguidores perplejos.

Ahora Frank Cuesta ha roto su silencio: “Se pretendía que yo tocase el botón de autodestrucción y se fuese todo a la mierda”, además aseguraba haber recibido amenazas “si mis hijos tocaban un animal iban a por ellos”.

En cuanto a los audios grabados afirmaba que estos habían sido manipulados: “Qué te digan que maltratas animales te duele por quien viene” porque “está utilizando audios cortados y conversaciones privadas”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Un vídeo con guion”

Frank Cuesta ha reconocido que el vídeo emitido en su canal de YouTube donde reconocía que su vida había sido un engaño era un “guion” porque “si no lo hacía, había consecuencias graves”.

"No tengo cáncer, no soy veterinario ni herpetólogo, y los animales del Santuario no han sido rescatados sino comprados. He sido un personaje. Ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego" fueron sus palabras en el famoso vídeo que sorprendió a todos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Posible condena

El animalista también ha hablado sobre su posible condena en Tailandia de la que se encuentra a la espera y asegura encontrarse “expectante” porque “sé que voy a tener una condena”.