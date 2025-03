"He hablado muchísimo con mis hijos y con Paloma sobre lo que vamos a hacer y hemos tomado una decisión", comienza Frank. " Este santuario va a continuar sin problema con otra gente y va a continuar con la ayuda de las autoridades para que todo este bien cuando yo no este aquí. Pero cuando yo termine todos estos procesos que tengo, pueda salir del país y tener una vida mas normal, vamos a hacer lo mismo que aquí pero en otro sitio ", revela el activista.

El 'youtuber' subraya que "durante 25 años he estado intentando conseguir un mundo mejor ayudando a los animales que necesitaban ayuda médica, que estaban encerrados y que podían ser mercadeados". Y eso mismo es lo que pretende seguir haciendo "en otro lugar" fuera de Tailandia. "Todavía no sé donde, pero en otro sitio, y lo vamos a hacer juntos, Paloma, mis hijos y yo ", recalca.

Cuesta ha vivido innumerables acontecimientos de lo más complicados e incluso con los que se ha jugado la vida como defensor de los animales, sin embargo, afirma que "no me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta ahora".