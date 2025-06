Lorena Romera 18 JUN 2025 - 12:51h.

La cantante se derrumba tras la muerte de su hermano, al que ha dedicado un último adiós a través de Instagram

La exconcursante de 'GH VIP' reaparece y explica el motivo de su ingreso

Karina está rota de dolor tras sufrir una desgarradora pérdida. La cantante, exconcursante de 'GH VIP', ha dedicado a su hermano su último adiós a través de su perfil oficial de Instagram, donde le ha dedicado unas sentidas palabras. Una carta de despedida en la que la también actriz reconoce que, gracias a él, se enamoró de la música.

La también actriz ha compartido una fotografía junto a su hermano Paco para anunciar su fallecimiento, que le ha dejado completamente desolada. "Hoy tengo el corazón roto. Nos ha dejado mi hermano Paco", comunica la María Isabel Llaudes Santiago, de nombre artístico Karina, que, para despedirse de él, ha recordado todos los buenos momentos que compartieron juntos.

"Me enseñó a nadar y a montar en bicicleta. Fue mi mejor amigo, mi representante y compañero de viajes y aventuras desde pequeños. Gracias a él me enamoré de la música", reconoce la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' en esta publicación que ha compartido en forma de homenaje y que ya acumula cientos de 'me gustas' y mensajes de despedida.

Además, Karina está recibiendo de sus seguidores una oleada de cariño, pues sus incondicionales son conscientes de lo mucho que su hermano significaba para ella. "Paco, descansa en paz. Allí están Salva, papá y mamá. Cuidad de los que nos quedamos aquí. Os llevo en mi corazón. Te quiero mucho, hermano mío", concluye Karina en este último adiós a su hermano, derrumbada tras esta terrible pérdida para ella.