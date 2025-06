Lorena Romera 20 JUN 2025 - 16:40h.

La exconcursante de 'Supervivientes' llora al hablar de la nueva etapa de Martín, en común con Hugo Sierra

Adara Molinero estalla por las críticas a su hijo: "Nunca he hablado públicamente de esto"

Adara Molinero no ha podido evitar romper a llorar por un motivo relacionado con su hijo en común con Hugo Sierra. La influencer, ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes', se ha sincerado a través de Instagram, donde ha contado, entre lágrimas y con la voz entrecortada, los detalles de esta nueva etapa de Martín que la tiene tan emocionada.

"Estoy muy sensible", reconoce la hija de Elena Rodríguez, que ha sido incapaz de compartir este relato sin llorar. Pero la madrileña, de 32 años, quería hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan bonito que está viviendo con su hijo, fruto de la relación con el uruguayo, al que ha dedicado unas tajantes palabras en el último evento al que ha acudido.

Y es que, cuando le han preguntado por él, la creadora de contenido ha sido muy contundente. "Un hijo es de dos. Yo siempre pongo todo de mi parte, pero tienen que cumplir las dos partes y hacerse responsables", ha señalado la que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que ha comentado también que su relación con él va "por etapas".

Dejando esto a un lado, la que fuera azafata de vuelos ha reflexionado sobre lo rápido que está pasando el tiempo y lo mayor que está haciéndose Martín. Unas palabras que, a medida que iba verbalizando, le hacían emocionarse hasta romper a llorar. Tanto es así, que tenía que ir cortando los vídeos, intentando terminar con su discurso. "Se ha acabado el colegio y mi hijo pasa a primaria en septiembre", ha señalado, desvelando el motivo de su gran emoción.

Un momento muy emocionante en la vida de Adara Molinero, que ha compartido en redes cómo ha sido este significativo acto para su pequeño, que ya tiene seis años. "Les hacen algo tan bonito... A ver si consigo no llorar, uf. El colegio está dividido en dos partes: la zona de primaria y la zona infantil. En la zona de los pequeños les ponen un banquito, les sientan ahí a todos", cuenta la ganadora de 'GH VIP'.

Tal y como ha explicado, es el profe el encargo de acompañar a los pequeños en esta transición. "Les lleva de la manita hasta la zona de primaria. Allí les están esperando los mayores, que les hacen un pasillito y les esperan coreando su nombre, con instrumentos... Me parece precioso, muy simbólico. Les dan la bienvenida", ha contado emocionado la exconcursante de 'Supervivientes', que recuerda que, cuando era pequeña, le daba "mucho vértigo este momento", pues nunca sabes "cómo te van a recibir" los mayores.

"Me parece increíble... Algo muy, muy bonito. Ay, no, se hace mayor. Estoy feliz por él y orgullosa de ver cómo crece", ha reconocido Adara Molinero, que no ha podido evitar romper a llorar al compartir con sus seguidores este momento de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra.