Lorena Romera 20 MAY 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' emite un comunicado tras los juicios a su hijo de seis años

La ganadora de 'GH VIP' se pronuncia sobre la infidelidad de Hugo Sierra durante su relación

Adara Molinero ha estallado tras las críticas que ha recibido su hijo a través de las redes sociales. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho públicos los mensajes que recibe a través de sus mensajes privados, donde le preguntan si Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, "es un chico o una chica". A raíz de esto, la influencer se ha visto obligada a hablar a lanzar un comunicado.

Son comentarios que hieren profundamente a la madrileña, de 32 años. La joven que se diera a conocer en 'Gran Hermano' ha publicado recientemente un vídeo junto a su pequeño, que ya tiene seis años, y las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. Mientras están los que se alegran siempre de ver al niño, haciéndole saber lo mayor que le ven, están los que ponen la lupa en su forma de ser y de expresarse.

No es la primera vez que ocurre esto con Martín. Adara Molinero tuvo que defender que estaba educando a su hijo en la libertad cuando se le vio con las uñas pintadas o vestido con el traje de Elsa, la princesa de la película Frozen, de Disney. Ahora, más de lo mismo. "¿Es un chico o una chica?", le pregunta un usuario. Comentario que ha provocado que la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' estalle y emita un comunicado.

El comunicado de Adara Molinero

Después de hacer públicos los mensajes fuera de lugar dirigidos hacia su hijo, la creadora de contenido ha respondido así de tajante: "Nunca he hablado públicamente de esto, pero ya me toca los coj*nes. Mi hijo se llama Martín. No es un árbol ni una etiqueta. Es un niño libre, feliz y con una sensibilidad preciosa que ojalá muchos tuvieran".

"Me alucina que, con lo poco que comparto de él, haya gente que ya se sienta con derecho a juzgar si "es chico o chica", cómo debe vestirse o qué le tiene que gustar. Vuestros prejuicios no van a tocar su libertad, pero sí están consiguiendo que cada vez me den menos ganas de mostrar nada de él. Ni de espaldas. Qué triste tener una mente tan pequeña y frustrada como para soportar ver a un niño siendo simplemente él", ha zanjado Adara Molinero tras las críticas a su hijo, en común con Hugo Sierra.