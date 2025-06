TardeAR 20 JUN 2025 - 19:18h.

Compartir







'Tardear' desvela en exclusiva que Kiko Rivera se ha reunido con Diego Gómez, expareja de Isabel Pantoja. El hijo mayor de la cantante ha cenado con el empresario, pese a que es uno de los archienemigos de su madre.

Kiko Rivera desveló en sus redes sociales que se encontraba en el Casino de Torrequebrada, en Benalmádena (Málaga). Cuando el equipo del programa se dirigió hasta allí ¡Sorpresa! Pillamos a Diego Gómez, el cual nos confesó su sorpresa al ver a los medios: "¿Qué hacéis por aquí? Me recuerda a los viejos tiempos".

Tras esto, el reportero le pregunta si echaba de menos tener a los medios de comunicación detrás, a lo que la expareja de Pantoja responde: "No, desde luego que no". Cuando el periodista cuestiona si ha llegado hasta allí para reunirse con Kiko Rivera, Diego parece que no está seguro de su respuesta: "No lo sé. Hablé con él hace unos días".