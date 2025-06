TardeAR Madrid, 20 JUN 2025 - 18:42h.

Claudia Bavel comparte el mensaje de aviso que recibió del futbolista tras destapar su relación con Iker Casillas

Exclusiva | Claudia Bavel desmiente a Lamine Yamal y aclara que quiso conocerla: "Me escribió hace poco amenazándome que no contara nada"

Claudia Bavel, la modelo que saltó a la palestra mediática tras confesar su relación con Iker Casillas y sus conversaciones con otros futbolistas como Joaquín Sánchez, ahora vuelve al ojo del huracán por las confesiones que Lamine Yamal ha hecho sobre ella. 'Tardear' pudo obtener en exclusiva la versión del propio deportista catalán, que aseguró que fue él quien rechazó la petición de Bavel de tener una cita.

Ahora, la modelo se ha sentado en el plató del programa de Telecinco para arrojar la 'verdad' sobre su historia con Yamal. Con el móvil en mano, Claudia Bavel explica que fue en septiembre de 2024 cuando el futbolista contactó con ella a través de un amigo suyo. Más tarde, a finales de octubre, se verían en una fiesta por primera vez.

En ese tiempo, siempre citando la versión de Bavel, Lamine Yamal le habría insistido para tener una cita. "Me dijo en un audio: 'ven a casa que tengo calefacción'", comparte. Sin embargo, el joven deportista aclara que en ningún momento le invitó a su vivienda porque en ella también habita su madre. "Me dijo que me dejara de rollos y que no pensara en la edad", agrega Bavel.

Las conversaciones

A la modelo le ha frenado que sea "menor de edad", según cuenta. Si tuviese 18 años, sí que se plantearía haberse encontrado con Lamine Yamal. Para demostrar su verdad, Claudia Bavel lee en directo mensajes con el deportista donde le pide que cuadren una cita.

Claudia Bavel: 'Es que es pasarte 11 años, ¿no crees?'

Lamine Yamal: 'No, es perfecto'

Claudia Bavel: 'Jajaja, si me detienen, sácame de la cácel'

Lamine Yamal: 'Que no, que yo te doy mi consentimiento'

Así ha compartido en directo las conversaciones íntimas con él. Pero hay más. Cuando Bavel compartió su historia con Iker Casillas, Lamine Yamal le escribió y le pidió que no contara nada. "Me dice: 'escúchame, conmigo no empieces a inventar cosas de que hemos estado juntos y tonterías que ya tienes una edad para inventarte que has tenido algo con un niño de 17 años'", lee la modelo.

"Le puse: 'yo contigo no he tenido nada, eres menor de edad'", concluye.