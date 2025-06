Hugo Paz actualiza su estado de salud ante su inminente operación

Rocío Molina Madrid, 20 JUN 2025 - 14:21h.

El exconcursante de 'Supervivientes' está a la espera de pasar por el quirófano y se ha derrumbado al hablar de la evolución de su rodilla

Hugo Paz comparte su diagnóstico tras recibir los resultados de su resonancia: "Es peor de lo que pensaba"

Hugo Paz no ha podido evitar desahogarse con sus seguidores sobre la delicada situación que está viviendo. El exconcursante de 'Supervivientes' compartía recientemente un diagnóstico muy desalentador tras sufrir una complicada lesión en la rodilla. A la espera de una fecha para su inminente operación, el que fuera novio de Sofía Suescun ha actualizado su estado de salud, reconociendo que está en medio de un bajón anímico.

El gaditano ha sido siempre muy optimista, pero desde que recibiera el diagnóstico todo está siendo una auténtica pesadilla. De primeras, Hugo Paz no era tan consciente de la gravedad que revestía su situación. "Me he roto toda la rodilla", decía para resumir lo que han señalado los médicos tras las pruebas. El suyo era un informe demoledor: "Partido el ligamento cruzado, el menisco interno y ligamento colateral interno".

Su situación se arregla con una operación, pero este tiene que prepararse para ella. "Estoy intentando no seguir perdiendo masa muscular y fuerza porque es muy importante que llegue a la operación lo más fuerte posible", ha confesado el gaditano, pero esa buena intención no le está siendo posible cumplir tal como él querría.

Hugo Paz no ha podido evitar derrumbarse al ver que este proceso va a ser más largo y difícil de lo que él esperaba. Y, aunque se consuela sabiendo que lo suyo tiene cura y otras enfermedades no la tienen, el que fuera también tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' lamenta que la presión, miedos y no poder seguir con su ritmo normal ni su actitud de deportista le está pesando mucho.

"Sinceramente, hay días que anímicamente me vengo abajo", ha expresado al indicar que está yendo puntualmente a un gimnasio a hacer ejercicios específicos para su rodilla, pero no está logrando el resultado esperado. "El ver como que con nada que hago se me vuelve a inflamar y demás es muy frustrante", ha reconocido el exnovio de Sofía Suescun del complicado proceso de recuperación en el que se encuentra.

En busca de apoyo emocional y de que sepan en qué estado está, el exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido estas palabras a modo de desahogo desde el gimnasio junto con una imagen en la que se le ve con su inseparable muleta. Tras su queja ha tratado de venirse arriba nuevamente. El influencer quiere estar en la medida de lo posible fuerte ante su paso por "chapa y pintura", su inminente operación.

"No queda otra que echar cojones e intentar llevar todo lo mejor posible. Algo bueno sacaremos, ¿no?, son las últimas declaraciones que ha dado para tratar de no preocupar a sus seguidores y él mismo insuflarse ánimo.