Nada se sabe de la actriz americana Zoe McLellan. Famosa por su participación en la serie JAG: Alerta roja o por su papel como Meredith Brody en NCIS: Nueva Orleans, a los pocos años de separarse de su marido Jean-Pierre Gillain se esfumó al igual que Sebastian, el hijo de ambos. En Informativos Telecinco hemos investigado sobre la actriz Zoe McLellan, porque tanto ella como su hijo están desaparecidos. Con 50 años y apartada de los focos, mantiene el lugar de residencia en el anonimato y tampoco se conoce cuál es su profesión actual. Lo que está muy claro es que no quiere que nadie la encuentre aunque la rumorología también apunta a que le ha podido pasar algo a Sebastian, que actualmente tendrá 12 años.

El último capítulo que rodó Zoe McLellan para la serie NCIS: Nueva Orleans fue en 2016, aunque ese mismo año en el que se separó de su marido, casados desde 2012, participó en la serie Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, en uno de los episodios de la temporada 18 haciendo el personaje de Fran Conway. Es más, al año siguiente rodó varios capítulos como Holly Cromwell para la serie Suits: la clave del éxito y asumió el papel de Kendra Danes en la segunda temporada de la serie Sucesor designado. En 2017 abandonó su profesión y cambió de vida. El porqué era todo un misterio sobre todo para sus seguidores. Después se supo que la relación con Jean-Pierre Gillain era muy mala, la separación fue aparatosa y que además se disputaban la custodia de su hijo. Precisamente, ella se llevó a Sebastian a Toronto, Canadá, porque era en esta ciudad donde se rodó la serie Sucesor designado y el padre la denunció. A su vez ella acusó a su exmarido de haber abusado sexualmente del hijo que tuvieron en común cuando este solo tenía entre 2 y 3 años.

Zoe McLellan pide ayuda a través de Internet

En 2020, en la cuenta de Instagram de Zoe McLellan, cuyas publicaciones son privadas, apareció un link a una página de crowdfunding (Fundrazr.com). Bajo el título Believe The Child Campaign (Campaña creer a los niños) la actriz solicitaba la colaboración ciudadana para recaudar fondos en favor de su causa, una iniciativa en principio personal que sin embargo prometía extrapolarla a otras de la misma índole. La misma Zoe explica a través de un texto fechado el 7 de septiembre de 2020 que su exmarido había sido encarcelado tras ser denunciado por abusar de Sebastian. Añade que a causa de ese suceso “su familia, sus abogados y sus simpatizantes también me acosaron y amenazaron, así que les negué la oportunidad de hablar con ellos manteniéndome alejada de internet”. A continuación, la actriz relata que Gillain había estado recluido en un correccional en Jefferson, Luisiana, durante cuatro meses “por delitos graves de violación forzada en primer grado e incesto de nuestro propio hijo cuando tenía solo 2 y 3 años”. No obstante, el fiscal no le procesó.

Zoe prosigue explicando que ella estaba viviendo en Luisiana con su hijo, del que tiene la custodia desde el 13 de febrero de 2019, y que cuando Gillain salió del correccional volvió a Los Ángeles, desde donde intenta reclamar la custodia de Sebastian.

La actriz destaca en la descripción de su campaña Believe The Child que los fondos se recaudan sin ánimo de lucro. En principio, las contribuciones servirán para brindar educación pública y asistencia legal a mujeres y a niños que han sufrido este tipo de acontecimientos como su hijo y ella. La finalidad es creer a los niños, de ahí el hashtag que propone #BelieveTheChildCampaign, y proteger a aquellos que hayan sido víctimas de abuso sexual infantil y evitar ciertos procedimientos que aplica el sistema.

Paralización de la recaudación de fondos

La captación de fondos está desactivada, aunque la página sigue recordando con qué finalidad se creó. Además, refleja que se han recaudado un total de 25.066 dólares gracias a 361 contribuciones de personas anónimas. También se apunta que “esta campaña está bajo revisión debido a procedimientos legales activos”.

Por una parte, la actriz subraya en la misma web que el dinero lo ha empleado en pagar el tratamiento de su hijo, en que ambos se mantengan a salvo y en cubrir los gastos legales y los honorarios de los abogados para proteger a Sebastian de los constantes litigios de su padre. Una vez solucionado su problema económico Zoe prometió hacer extensiva la Campaña Believe the Child pero parece que no ha sido así. Tras estas publicaciones de 2020 no se ha vuelto a saber nada de ella.

El exmarido de Zoe McLellan dice que es enferma mental

Por otra parte, RadarOnline.com publicó en julio de 2021 una entrevista con Gillain en la que declara que la actriz “tiene una enfermedad mental”, que “sufrió abusos cuando era pequeña” y que “es capaz de cualquier cosa”, “extremadamente paranoica” y “extremadamente defensiva”. También insiste en que no sabe si su hijo, del que asegura que ella lo ha secuestrado, “está vivo o muerto”. La última vez que le vio fue el 6 de abril de 2019.

Mientras, la fiscalía y la Policía de Los Ángeles buscan tanto a Zoe como a Sebastian porque lo cierto es que madre e hijo están declaradas como personas desaparecidas. Incluso la actriz tiene una orden de arresto por privación de la custodia y secuestro de un menor fechada el 14 de mayo de 2021.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, que arrancó de la mano del presidente Ronald Reagan en 1984, incluye a Sebastian Gillain de 12 años de edad en su listado tras su desaparición el 16 de abril de 2019 tras ser presuntamente secuestrado por su madre Zoe McLellan.