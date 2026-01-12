Patricia Martínez 12 ENE 2026 - 11:00h.

Los murales nominados para este reconocimiento mundial han sido elegidos por un grupo de expertos

Las votaciones públicas están abiertas hasta el 31 de enero en la plataforma Street Art Cities

VigoTres grafitis pintados en Galicia durante el año pasado aspiran a ser considerados el mejor del mundo. Y las votaciones están abiertas hasta finales de este mes. La plataforma de arte urbano Street Art Cities ha seleccionado 15 grafitis pintados en España para competir por el puesto al mejor mural del mundo del 2025, un galardón que en el 2024 ya consiguió una obra del artista Cristobal Persona, ubicada en Fene, A Coruña. Tres de ellos están ubicados en Galicia.

El mural de Eva Casais, situado inicialmente en las paredes de la protectora Os Biosbardos, de Ponteareas, es uno de los que aspiran, desde Galicia, a este reconocimiento mundial. La pieza, firmada por la artista viguesa ya fue reconocida en agosto como el mejor mural del mes, un logro que ahora le ha abierto la puerta a competir por ser el mejor del año.

El mural de Eva muestra a los animales que se cuidan en el refugio, con el objetivo de llevar color a un entorno que, por lo general, resulta gris y apagado, como se destaca desde la plataforma de arte urbano. La obra fue realizada de forma altruista, con materiales donados y el apoyo de voluntarios de la protectora.

El proyecto de Eva además ha adquirido una dimensión simbólica inesperada. Concebido inicialmente sin otra pretensión que ayudar a la protectora de Ponteareas, el mural ha evolucionado hasta convertirse en un emblema contra el maltrato animal. Así, tras su primer reconocimiento internacional, el grafiti inició un recorrido itinerante que la ha llevado a tener presencia en dos nuevas localizaciones, en la Protectora do Morrazo y en Cadeliños, donde su mensaje en defensa de los animales continúa interpelando a la sociedad. Es el mural ahora ubicado en Moaña el que compite por ser el mejor del mundo.

Un homenaje a un afilador, emigrante e inventor, compite desde San Xoan de Río

Otra de las obras finalistas es el Afilador, de Mon Devane, ubicado en San Xoan de Río, en Ourense. El artista orensano plasmó en la aldea de Castiñeiro a uno de sus vecinos, Juan Pérez, afilador, emigrante e inventor. Es la primera vez que un afilador cuenta con su propio mural, y con esta obra, Mon Devane quiso “honrar el legado de una familia y un oficio tradicional”.

La historia de Juan Pérez es la de miles de gallegos, "la historia de emigrante que se fue a Suiza", según explicaba el artista cuando presentó su obra. Este mural fue elegido por la plataforma Street Art Cities como la mejor obra del mes de julio.

La tercera obra ubicada en Galicia candidata al premio podemos encontrarla en As Pontes. Se trata de un grafiti del reconocido artista vigués Delio Rodríguez Ces que recrea las Festas do Carme, en la plaza del mismo nombre, de As Pontes, en A Coruña y que fue realizado por encargo del Concello.

Entre las 15 obras restantes ubicadas en España que compiten por ser la mejor del mundo destacan también Fireman, del artista Sfhir, pintado en el parque de bomberos de Alcalá de Henares; así como El descendimiento, de JM Brea, ubicado en el exterior de la catedral de la Asunción de Plasencia, o el mural del artista sevillano Kato, situado en Canteras (Cartagena).

Los murales nominados para este reconocimiento mundial han sido elegidos por un grupo de expertos compuesto por profesionales del arte callejero, artistas, académicos, periodistas y líderes comunitarios de todo el mundo.

Cada mes el jurado selecciona 100 obras de arte de todo el mundo, entre las presentadas en la plataforma. Ahora, están abiertas al público las votaciones finales para elegir al ganador del 2025, hasta el 31 de enero, y se puede votar directamente en este enlace.