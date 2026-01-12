En un vídeo grabado desde el interior de la avioneta se puede ver cómo en la maniobra de despegue el piloto iba mirando el móvil

David Bisbal, Karol G y Carlos Vives, entre los cantantes desolados tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo

BoyacáLas autoridades continúan investigando el trágico accidente en el que falleció el cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdía la vida este sábado junto con otras cinco personas en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá.

Los hechos ocurrieron cuando la avioneta particular en la que se desplazaba sufrió un accidente y quedó completamente calcinada. La Fiscalía General informó este domingo que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayó en un campo cercano al final de la pista.

En el siniestro murieron también su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Unas imágenes grabadas precisamente por el fotógrafo en el interior de la avioneta podrían ser clave para determinar las causas del accidente. En el vídeo se puede ver cómo en la maniobra de despegue el piloto iba mirando el móvil, y en el cuadro de mandos se puede leer el aviso 'BAD PRB', que podría indicar un problema con el sensor que mide la velocidad del avión.

El cantante soñó tres veces con el accidente aéreo en que murió

El cantante colombiano reveló hace veinte días en un programa de televisión que soñó tres veces con siniestros aéreos y en uno de ellos moría.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contó Jiménez en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregó: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", como efectivamente sucedió en la vida real.

Yeison, una de las principales figuras de la música popular en Colombia

Jiménez, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, venía de consolidarse como una de las principales figuras de la reciente Feria de Manizales, donde tuvo un papel destacado en la programación musical. Además, tenía prevista una intensa agenda de conciertos.

Entre sus próximos proyectos figuraba una nueva presentación en el estadio El Campín de Bogotá, programada para el próximo 28 de marzo, que iba a servir como continuación del concierto que ofreció allí el 26 de julio de 2025, considerado por críticos y seguidores como el pico de popularidad del intérprete de música popular.

Con éxitos como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’, Yeison Jiménez se convirtió en uno de los artistas de mayor convocatoria del país y en una figura clave en la expansión del género popular hacia grandes escenarios.