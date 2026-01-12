‘One Battle After Another’ partió como favorita y consiguió llevarse hasta cuatro estatuillas

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en fotos: de Ana de Armas y Julia Roberts a Leonardo DiCaprio y Jacob Elordi

Compartir







La 83ª edición de los Globos de Oro, proclamó como película más premiada al largometraje estadounidense ‘One Battle After Another’. El film, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, entre otros, comenzó la gala señalado como uno de los favoritos y acabó la noche acumulando hasta cuatro estatuillas.

Por otro lado, el fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ conquistó los apartados de televisión, logrando tres premios entre ellos el de mejor actor de reparto para el intérprete Owen Cooper.

PUEDE INTERESARTE Miley Cyrus y Selena Gomez se reencuentran en los Globos de Oro y recrean una foto de hace casi 20 años: el momento

Todos los premios de los Globos de Oro 2026

Esta edición de los Globos de Oro se celebró en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, en California y se desarrolló sin grandes sorpresas y muchas emociones.

PUEDE INTERESARTE Las seis veces en las que Javier Bardem estuvo a punto de llevarse un Globo de Oro y la vez que lo ganó

Los ganadores por categorías de esta 83ª edición, fueron los siguientes:

Ganadores en las categorías de cine

Mejor película de drama: ‘Hamnet’.

Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil

Los actores galardonados

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (‘The Secret Agent’).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’)

‘Sinners’ y ‘Kpop Demond Hunters’ no se quedan atrás

Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Bettle After Another’).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’).

Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.

Ganadores en los categorías de televisión

Mejor serie de drama: ‘The Pitt’.

Mejor serie de comedia o musical: ‘The Studio’.

Mejor miniserie: ‘Adolescence’.

El éxito de ‘Adolescence’

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ‘The Pitt’.

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ‘The Studio’.

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ‘Hacks’.

Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ‘Adolescence’.

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ‘Adolescence’.

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.

Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ‘Adolescence’.