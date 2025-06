Fiesta 22 JUN 2025 - 18:35h.

¿Tiene Laura Matamoros nuevo novio? Las imágenes de su escapada a Ibiza, al detalle

Laura Matamoros se sincera sobre el miedo que tiene tras su ingreso de urgencias en el hospital

Sergio Garrido ha pillado a Laura Matamoros junto a tres personas mientras disfruta de unos días de vacaciones en Formentera. Según el paparazzi, estas cuatro personas podrían formar dos parejas, aunque hay opiniones dispares al respecto en el plató de 'Fiesta'. ¿Se encuentra Laura Matamoros junto a un íntimo amigo y otra pareja en tierras ibicencas? ¿Estamos ante las imágenes del nuevo novio de Laura Matamoros o simplemente se encuentra junto a un buen amigo?

"Estaban de muy buen rollo. Según tengo entendido, sí tiene pareja", son las reflexiones de Sergio Garrido después de seguir durante horas todos los pasos de Laura Matamoros en Formentera. Cuenta el reportero gráfico que siguió a estas cuatro personas desde el puerto de Ibiza y que estuvieron juntos en un barco. En un momento dado, las dos parejas se separaron y, mientras unos se quedaron en el barco, otros se bajaron: "No sé si en actitud de novios, de nos estamos conociendo... la sensación que me dio es que eran algo más que amigos".

Las imágenes de Laura Matamoros en un barco junto a un ¿su nuevo novio?

Vemos las fotos que ha captado Sergio Garrido y podemos comprobar la cronología del día que pasó Laura Matamoros en la isla. Se muestra feliz y relajada. Pasan el día en barco (tanto en la cubierta como en el interior,) y disfrutando de las vistas y el sol. Después se arreglan, dan un paseo y culminan el día cenando juntos en un restaurante de la zona.

Ahora bien... ¿qué ven los colaboradores en estas imágenes? La mayoría de los colaboradores (y la propia Emma García) creen que se trata de una escapada de amigos y que no estaríamos ante la nueva ilusión de Laura Matamoros. De hecho, hay quien apunta que no se ve beso ni actitud cariñosa en ninguna de las imágenes aportadas por el paparazzi. "Se le relaciona desde enero con un chico y hace un mes le pregunta por el y echó balones fuera", apunta Almudena del Pozo.

Laura Matamoros, increpada en un restaurante de Formentera

Al hilo de esto, Kike Calleja cuenta que el fin de semana pasado, Laura Matamoros estaba en Formentera y que se produjo un altercado en un restaurante. Unos comensales extranjeros que estaban en la mesa de al lado, comenzaron a increparla, hasta el punto de que Laura pidió explicaciones a estas personas por su actitud. Tuvieron que separar las mesas para que ese enfrentamiento no fuera a más. Al parecer, fue un malentendido y que sí existió, según ha podido saber el colaborador tras hablar con el encargado del local.

Sergio Garrido quiere añadir algo al respecto: "Esa historia no es como están contando. A mí me cuenta un amigo mío que trabaja allí que alguien le intenta grabar y ella se levanta de muy malas maneras y le dice que borre delante de ella las imágenes. Ella nunca ha sido así, si le graban, le graban. Me llamó la atención que se levantara y discutiera por eso", es su versión de los hechos. Kike responde que su fuente son unos amigos que se encontraban en ese mismo restaurante y reitera que a Laura la insultaron.