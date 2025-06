Lorena Romera 10 JUN 2025 - 17:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre el miedo que tiene tras haber estado ingresado en urgencias

La ganadora de 'GH VIP' comparte su diagnóstico médico tras ingresar en el hospital

Laura Matamoros se ha sincerado con sus seguidores sobre el miedo que tiene tras haber ingresado de urgencias en el hospital hace algunos días. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' sufrió una delicada crisis que la llevó a pasar la noche en el hospital, tal y como ella misma contó a través de su perfil oficial de Instagram. Aunque está mejor, la influencer todavía arrastra algunos síntomas.

La sobrina de Mar Flores tuvo a sus incondicionales muy preocupados. Estuvo días dando avisos de que algo no iba bien en lo que se refería a su salud. Incluso se dejó ver con la cara desfigurada a través de su perfil oficial de Instagram. Poco después llegó el ingreso hospitalario. Una foto desde las urgencias del hospital, con oxígeno, hacían saltar todas las alarmas.

"Al final ha pasado lo que me temía que iba a pasar", señalaba la hermana de Diego Matamoros, que es alérgica y asmática desde pequeña y esta época del año es especialmente complicada para ella. Aunque ya recibió el alta médica y ha estado encontrándose algo mejor, la que fuera concursante de 'Supervivientes en dos ocasiones, en 2017 y en 2024, relaciona esta mejoría con el hecho de que no ha estado en la capital.

De ahí que tenga miedo a una recaída en el momento en el que le toque volver a casa. En este momento, la madre de Matías y Benjamín, sus dos hijos en común con Benji Aparicio, se encuentra en Marbella, lo que le ha ayudado a que sus síntomas mejoren considerablemente. "Os voy a reconocer que tengo miedo a volver a Madrid y que me de otro ataque de asma y alergia", ha señalado la que fuera ganadora de 'GH VIP', que ingresó en el hospital con falta de aire y muchos dolores.

"Me duele la cabeza, los oídos, el pecho... No puedo respirar", contaba Laura Matamoros junto a la fotografía en la que podíamos verla ingresada en las urgencias del hospital. Un cuadro sintomatológico que le obligaba a cancelar toda su agenda. "Tenía eventos a los que ir y trabajos con los que cumplir. Sintiéndolo mucho, esto es lo que me ha tocado ir y espero remontarlo bien", expresaba en ese momento la influencer, que todavía se está recuperando.