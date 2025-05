Silvia Herreros 26 MAY 2025 - 14:02h.

Laura Matamoros visibiliza su realidad tras regresar a Madrid

Laura Matamoros habla por primera vez de su relación con Toni Serra

Laura Matamoros reaparece con el rostro completamente deformado tras pasar unos días de desconexión en la costa. La ganadora de 'GH VIP' ha hecho saltar las alarmas tras compartir una imagen a través de sus historias de Instagram en la que se puede ver su cara visiblemente hinchada y desfigurada.

Laura ha sufrido una fuerte reacción que ha terminado afectando de forma notable a su rostro. Lejos de ocultarlo, ha decidido mostrar lo ocurrido públicamente, acompañando la imagen con un mensaje tan claro como alarmante: "Llegar a Madrid y morir de alergia. No puedo abrir los ojos". Aunque no ha ofrecido más detalles sobre su estado ni especificado qué es aquello que ha desencadenado su estado, todo apunta a que se trata de una reacción alérgica al polen, situación que afecta a muchas personas en esta época del año.

Actualmente, los niveles de polen en la Comunidad de Madrid están alcanzando cifras especialmente altas. Según los datos de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC), las concentraciones de polen de gramíneas, olivo y plátano de sombra, tres de las especies más alergénicas, registran picos elevados y sus efectos pueden ser especialmente intensos en personas sensibles o con alergias estacionales. Las reacciones más frecuentes pueden incluir congestión nasal, picor ocular, hinchazón facial y dificultad para respirar.

La influencer ha aprovechado su altavoz en redes para mostrar el impacto que las alergias estacionales pueden tener en la salud física. Su testimonio, aunque breve, sirve para poner sobre la mesa una problemática que afecta cada año a millones de personas en todo el país y que, en ciudades como Madrid, se ve agravada por los altos niveles de contaminación y la baja humedad ambiental.

A pesar de estos síntomas, la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' no ha tenido inconveniente alguno en continuar con su rutina al aire libre. Desconocemos si tras haber tomado algo de medicación antihistamínica para aliviar sus molestias o no, Laura se ha ido a jugar al tenis con una amiga.