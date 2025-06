Lorena Romera 05 JUN 2025 - 11:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes', "sin poder respirar y con dolor de pecho", ha ingresado en urgencias

La ganadora de 'GH VIP' comunica una amarga noticia relacionada con su hijo mayor

Laura Matamoros ha ingresado de urgencia en el hospital. La influencer, ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones, ha compartido una fotografía desde la camilla, con oxígeno. Una publicación en la que ha aprovechado para compartir su diagnóstico médico, confirmando que finalmente ha ocurrido "lo que se temía".

La creadora de contenido, nacida en Madrid, de 32 años, lleva algunos días arrastrando problemas de salud, hasta se le llegó a deformar la cara, pero ahora sus síntomas han terminado complicándose más de la cuenta. Tanto, que ha terminado en urgencias y ha pasado la noche en el hospital. "Al final ha pasado lo que me temía que me iba a pasar", ha señalado la madre de Matías y Benjamín, sus hijos fruto de su relación con Benji Aparicio.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2017 y en 2024 es alérgica y asmática y esta época del año es especialmente delicada para ella. "Estuve poniéndome vacunas durante mucho tiempo para la alergia y me desapareció durante años, pero este año me ha vuelto muy fuerte y hoy, ya casi sin poder respirar, he tenido que ir a urgencias", ha señalado.

Tal es su complicado estado de salud, que Laura Matamoros se ha visto obligada a cancelar toda su agenda y compromisos profesionales. "Tenía eventos a los que ir y trabajos con los que cumplir. Sintiéndolo mucho, esto es lo que me ha tocado ir y espero remontarlo bien", ha comentado la ganadora de 'GH VIP', que ha compartido cuáles son sus síntomas, "por los que también pasan muchas personas".

"Me duele la cabeza, los oídos, el pecho... No puedo respirar", cuenta la influencer, que espera poder encontrarse bien cuanto antes para retomar su vida y poder, así, cumplir con sus obligaciones profesionales. Tras publicar esta foto en la que se la ve en el hospital, con oxígeno, Laura Matamoros no ha dejado de recibir mensajes de cariño de sus seguidores, que le han animado a que se tome todo el tiempo necesario para su recuperación.