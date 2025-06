Miguel Salazar Madrid, 23 JUN 2025 - 20:08h.

Beatriz Archidona corta la entrevista a Ivet Playà por sus graves acusaciones a Alejandro Sanz

Ivet Playà acudió al programa '¡De Viernes!' con la intención de desvelar toda su 'verdad' sobre su relación con Alejandro Sanz. Aclaró que en ningún momento le hay ningún hecho "delictivo" en su historia con el intéprete de 'Siempre es de noche' o 'Y si fuera ella''. Unido a ello y a sus graves acusaciones sobre el artista gaditano, Bea Archidona y Santi Acosta, presentadores del programa de Telecinco, decidieron parar la entrevista con la que fue fan y a su vez empleada del equipo de Alejandro Sanz.

Marisa Martín-Blázquez, tertuliana de 'Tardear', ha compartido información en exclusiva sobre los últimos movimientos del músico. "No había intención por parte del equipo jurídico de Alejandro Sanz de nada más allá del comunicado, pero por esta frase tan redodna los abogados le han asesorado que vayan adelante con la demanda por calumnias, injurias y atentar al honor", cuenta la periodista en base a una fuente cercana al entorno del artista.

Los últimos movimientos del equipo legal del artista

Cristina Tárrega, también colaboradora del espacio presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco, ha profundizado en esta información de última hora. La tertuliana ha entrado en directo y asegura que mantiene un vícnulo estrecho con el propio Alejandro Sanz. "Como ha dicho Marisa, hay cosas en las que ella sola se ha retratado", comienza diciendo la periodista. "Pero hasta el momento no han tomado ninguna decisión, no se han visto con el artista y hasta que no se vean no se sabrá", puntualiza Tárrega, que ha conectado cuando bajaba de un tren.

Así las cosas, el equipo legal de Alejandro Sanz prevería un cambio de rumbo tras salir a la luz el testimonio de Ivet Playà. "Se va a producir esa reunión a lo largo de esta semana, pero é acaba a de venir de Estados Unidos, que ha celebrado la comunión de sus hijos", comparte. Por lo tanto, sus abogados prevén un encuentro donde tomarán las decisiones pertinentes.