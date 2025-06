Beatriz Archidona frena en seco a Ivet Playà por sus graves acusaciones contra Alejandro Sanz

Tensa entrevista en '¡De viernes!' Ivet Playà se ha sentado en el plató del programa para dar detalles de su relación profesional, íntima y sentimental con el cantante Alejandro Sanz. A lo largo de su intervención, la joven acusó al artista de haber sobrepasado los límites éticos y morales con ella, pero cuando daba ejemplos, a los colaboradores no le parecían razones suficientes para verter sobre él tales acusaciones.

Ante las preguntas y argumentos de los colaboradores del programa, Ivet se mostró decepcionada: "Es que no me estáis entendiendo, no me queréis entender", se quejó en varias ocasiones a lo largo de la noche. Por eso, llegando el final de la entrevista, Beatriz Archidona y Santi Acosta quisieron hacer una especie de resumen de sus declaraciones haciéndole preguntas concretas a la invitada... pero, lejos de aclarar la situación, se empeoró.

Beatriz Archidona, a Ivet Playà: "Plantéate si es ético lo que estás haciendo"

Para evitar polémicas y especulaciones (y en vista de las respuestas ambiguas de la invitada), Beatriz Archidona planteó a la amiga de Alejandro Sanz las siguientes cuestiones:

¿Fue una relación consentida ?: "Por supuesto que sí"

?: "Por supuesto que sí" ¿Eras mayor de edad ?: "Por supuesto que sí"

?: "Por supuesto que sí" ¿Esas cosas que dices que te propuso (un tío) fueron una propuesta y no una obligación?: "Me lo propuso él a mí porque me quería ayudar"

¿Traspasó los límites y tuvo actitudes delictivas?: "Bueno..."

Es aquí cuando la presentadora le dice que "bueno, no", que responda sí o no porque "estamos hablando de una persona con un trabajo público que se juega mucho" e insiste en la pregunta. Ivet responde: "Actitudes delictivas en nuestro vínculo íntimo, no. Pero hay irregularidades", de las cuales no quiere hablar porque "se hablan en unos juzgados". Se refiere a cosas de las cuales ella quiere defenderse, pues dice haber sido acusada falsamente por parte del artista.

Llegados a este punto, Santi Acosta quiere tomar la palabra y quiere hacerle ver a la invitada que no la están atacando, que, simplemente, no están entendiendo su relato: "No hemos entendido cuál es el daño que has sufrido en esa relación como para salir en redes a denunciar eso. Si hablas de irregularidades, deberías ir a un juzgado, no a un plató de televisión". Ivet aprovecha para decir que no es la única que ha sufrido por culpa de Alejandro Sanz y dice haber testigos: "Hay testigos y víctimas".

A Beatriz Archidona no le gusta que Ivet utilice la palabra "víctima" tan a la ligera y le pide a Ivet que se explique al respecto. "Hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional y hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual". Ante esta revelación, la presentadora decide dar por terminada la entrevista:

"Mira, no... esto ya no, eh. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo", han sido sus palabras antes de despedirla.