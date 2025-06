La amiga de Alejandro Sanz aclara qué relación mantuvieron y se pronuncia sobre el presunto chantaje que dicen que llevó a cabo

Luis Pliego desvela que Ivet Playà intentó negociar con su equipo su historia con Alejandro Sanz: "Nos dijo que quería dinero"

Ivet Playà ha concedido unas polémicas declaraciones esta semana que han puesto en el punto de mira a Alejandro Sanz. La joven ha confesado que ha mantenido una relación sentimental, profesional e íntima con el cantante y que le ha decepcionado profundamente. Tal ha sido el revuelo ocasionado que el artista ha emitido un comunicado en el lamenta que ese sentimiento que tenían "se haya roto". Ahora, Ivet Playà concede una entrevista exclusiva a '¡De viernes!' para seguir profundizando en su relación con Alejandro Sanz.

Pero la denuncia de Ivet Playà ha quedado en un segundo plano después de que Alejandro Sanz destapara que la chica le pidió invertir en un negocio familiar (proyecto que él rechazó), después de que Luis Pliego dijera que Ivet pidió dinero por contar esta historia y después de que, en el mes de marzo, Ivet se pusiera en contacto con Sanz para decirle que tenía material íntimo suyo (vídeos, fotografías y audios) que comprometerían a ambos, según ha contado Leticia Requejo en 'Tardear': "Le pidió 600.000 euros por no publicarlo". El equipo del cantante no cede al chantaje.

Ivet Playà da detalles de su relación y decepción con Alejandro Sanz

Ivet llega dispuesta a "contar la verdad y liberarme". Desvela que ha decidido romper su silencio porque es ahora cuando está preparada para contarlo: "Le he puesto nombre y puesto orden a mi cabeza. Me he enamorado del personaje". Los colaboradores le echan en cara que "fuese muy ambigua" a la hora de hablar de la cronología de su relación con el artista y ella aclara todas las dudas y los "límites morales" a los que se refiere: "Yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos".

Con limites morales se refiere a "ciertos actos y actitudes concretas que yo viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y con sentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba, no existía. No fue de la noche a la mañana". Para aclara todo esto, pone ejemplos concretos de ciertas cosas que ha vivido junto al artista.

Ivet Playà da su versión sobre su supuesto chantaje a Alejandro Sanz

¿Trató Ivet de sacar partido económicamente de su relación con Alejandro Sanz? ¿Es cierto que planeó una extorsión contra el artista? La invitada responde. Reconoce que existió ese encuentro para negociar una exclusiva con la revista Lecturas, pero quiere negar cosas que se han dicho que son falsas. Dice que avisó a Sanz que iba a contar su historia en un medio de comunicación y niega que le pidiera ayuda económica al cantante: "Me la ofreció él". Nunca le ayudó y "tuvo una actitud conmigo que no me gustó". "No era que me diera un millón de euros, era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien", reconoce Ivet cuando los colaboradores dicen no entender su relato.