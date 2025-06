Mina Bonino es la protagonista del último episodio del programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', conducido por Cruz Sánchez de Lara

Mina Bonino, mujer de Valverde, ha compartido uno de los capítulos más duros y emotivos de su vida en el programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara. En el espacio de Mediaset, con una sinceridad abrumadora, ha hablado en profundidad y sin tapujos sobre su segundo embarazo y la enfermedad rara que le diagnosticaron a su bebé, una etapa marcada por el miedo, la angustia… y la esperanza. Puedes ver el capítulo en el siguiente vídeo.

Lejos de la imagen idealizada que muchas veces se proyecta en redes, Mina ha decidido contar cómo vivió realmente ese proceso lleno de dudas, noticias confusas y decisiones difíciles que debieron tomar como pareja.

Tras dar la bienvenida a Benicio, su primer hijo, el segundo embarazo fue recibido con ilusión, pero no tardó en convertirse en una montaña rusa emocional. Tal como revela en el programa, en la semana 13 de gestación los médicos le informaron que su hijo nacería con una enfermedad rara. Dos palabras que cambiaron todo de golpe.

El diagnóstico

"Me había hecho ya todas las pruebas y todo había salido perfecto, pero para descartar siempre uno se hace todo lo posible, y quizá si yo no me hubiera hecho todo esto nunca me habría enterado y habría vivido el embarazo feliz", comienza. "Pero me hice el análisis de sangre para ver que todo estaba bien, y me hice el ADN fetal que te muestra las trisomías más comunes, como el síndrome de Down, y otro con el que si pagas un poco más puedes ver todos los cromosomas. Ahí vi que el bebé tenía un cromosoma más en el cromosoma 3, eso significa que termina en una enfermedad genética rara e incompatible con la vida", explica.

El futbolista del Real Madrid y la periodista quedaron completamente en shock. También los médicos, que no daban crédito a los resultados del examen. "Decían que era imposible porque nunca habían tenido una trisomía 3. Me volvieron a hacer la prueba y volvió a salir, así que me derivaron a un genetista porque generalmente son bebés que se abortan en las primeras semanas. Son tan incompatibles que no crecen en el útero", declara.

La reacción de Fede Valverde

Fede, por entonces inmerso en la exigente temporada con el Real Madrid, debió compaginar los entrenamientos y partidos con la angustia de no saber si su hijo lograría nacer. "Él estaba teniendo partidos malos y uno es humano y la gente no sabe que hay un lado que no contamos y que pueden pasar cosas malas, y efectivamente, estábamos perdiendo a un hijo. Se rumoreaba que el rendimiento de Fede era porque había perdido un embarazo, pero tampoco podía decir nada porque lo más probable era que pasara", explica Bonino.

Para ella, la posibilidad de que su hijo naciera con una enfermedad rara "me descolocó". "Fue como recibir una balda de agua fría, porque al final tienes todas las herramientas y la mejor vida, pero no estás exenta a que te pasen cosas".

Cómo vivieron el "duelo"

Valverde y Bonino lo vivieron "de otra forma". "Yo no culpo a mi marido ni me culpo a mí, pero a raíz de estos análisis nos sentamos en el médico y lo primero que él dijo fue: '¿Y cuándo va a volver a quedarse embarazada?'. Y la realidad es que yo todavía tenía al bebé en la panza", sostiene en el espacio de Mitele.

Por ello, la influencer quiso informarse sobre los casos que existían en el mundo, y "había muy pocos". "Los que encontré solo duraban dos semanas con vida, y yo no me sentía ni capacitada mentalmente ni veo bien traer a un hijo al mundo que sabes que no va a sobrevivir", espeta.

Pese al porcentaje de probabilidad de que su hijo muriera -el ADN fetal es un "99% de eficiencia"-, algo en ella le decía que esperara. Y así lo hizo. Decidió continuar, con la pequeña esperanza -un 1%- de que los diagnósticos estuvieran equivocados. Con cada semana que pasaba, el embarazo avanzaba. Y el bebé seguía creciendo, contra todo pronóstico.

"Yo no creía en lo que decían, las ecografías estaban bien, y nos dijeron que existía la posibilidad de que ese cromosoma estuviera asentado en la placenta para que el feto naciera bien, pero era muy poco probable".

De este modo, decidieron que Mina se hiciese la amniocentesis, una prueba prenatal que se realiza para diagnosticar ciertos trastornos genéticos y defectos de nacimiento en el feto, obteniendo una muestra de líquido amniótico. Tuvo que esperar un mes entero para conocer los resultados. "Fue literalmente un duelo para mí porque no me daban esperanzas, tenía un bebé de cinco meses y tenía a Benicio hablándole, pensaba que no iba a poder tenerlo", rememora.

Mientras tanto, la creadora de contenido quiso "prepararme para lo peor". "Todas las noches leía libros del duelo perinatal, me informaba sobre qué tenía que hacer si mi hijo nacía muerto... Y lo digo con frialdad, pero porque es una realidad que no se habla, y quise informarme antes de que sucediera". Su gran miedo era "llegar al día del parto, que no naciera con vida y no saber cómo gestionarlo, porque nadie te explica qué hacer cuando un bebé nace sin vida".

La buena noticia

Y en el sexto mes de gestación llegó la noticia que tanto esperaban. "El bebé estaba bien, fue un desahogo increíble". Cuando conocieron la buena nueva, la alegría que sintieron también se trasladó al campo de fútbol. "Fede metió dos goles en el primer partido, y era la prueba de que cada uno transita el duelo como puede".

Finalmente, el hijo de Mina y Fede, Bautista, nació sano en junio de 2023. Ahora, de acuerdo a Mina, van a por el tercer embarazo, con la esperanza de que sea una niña.