Madrid, 23 JUN 2025 - 13:38h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido a una especialista y se ha sometido a unas pruebas para conocer el origen de su problema de salud

Miri Pérez-Cabrero ha hecho una inesperada revelación a sus seguidores. La joven chef y exconcursante de 'Supervivientes' lleva un tiempo observándose y es consciente de que algo no va bien y que arrastra un problema de salud. De ahí que la influencer de 31 años haya acudido a un especialista que le ha confirmado el diagnóstico médico que se temía, aunque esté todavía pendiente del resultado de unas pruebas para despejar todo tipo de dudas.

La creadora de contenido lleva meses sospechando que algo no está bien y sin encontrarse plenamente. A nivel físico, ella se ha notado algunos síntomas que ahora por primera vez ha manifestado en público. "Me sentía muy hinchada", aclaraba y contaba en tono preocupado al llevar ella siempre una dieta saludable y no entender este cambio de la noche a la mañana. Tanto que ha acudido a una especialista, a una nutricionista que le ha confirmado un primer diagnóstico.

La que fuera concursante de 'Supervivientes 2024' siempre ha promovido en sus redes la alimentación equilibrada, compartiendo recetas y consejos para una vida sana a través de la cocina saludable. De ahí, que haya chocado que con su faceta foodie, la influencer haya tenido que acudir a un nutricionista por un problema con su dieta.

El haber confesado anteriormente que sufría problemas de ansiedad ha hecho que Miri Pérez-Cabrero descarte esto a la hora de focalizar el nuevo problema de salud que lleva un tiempo advirtiendo. La razón por la que ha exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido a un nutricionista y que al parecer este ha confirmado es porque la joven cree que tiene SIBO y se ha sometido a las pertinentes pruebas para corroborar lo que le han indicado.

En las imágenes que ha compartido, la creadora de contenido ha enseñado la dieta estricta que tendrá que llevar para prepararse para sus pruebas. El resultado y confirmación de si es SIBO lo tendrá en aproximadamente quince días, tal como ha contado y está resignada en hacer cambios en su vida, si esto se lo mandan los médicos.

A la espera de los resultados de sus pruebas, pero ya advertida por la especialista, Miri Pérez-Cabrero ha estado investigando más a fondo sobre el SIBO y el tratamiento específico que debería seguir cuando se produce un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado y eso es lo que le provoca el hinchazón, pérdida de apetito e incluso náuseas.