La exconcursante de 'Supervivientes' ha reaccionado y no ha dudado en mostrar los mensajes que ha recibido y responder abiertamente. No es habitual que Miri Pérez-Cabrero entre al trapo a según qué tipo de comentarios, pero la influencer se ha mostrado molesta por esta observación que se repite cada cierto tiempo. "Me vais a acabar creando un trauma que no tengo", ha comenzado diciendo para acto seguido dar respuesta a esta duda sobre su cambio físico.