Claudia Barraso 24 JUN 2025 - 16:59h.

La influencer y activista Mikayla Raines se ha suicidado tras sufrir acoso en redes sociales: su marido explica lo sucedido

La estrella de YouTube e influencer Mikayla Raines ha fallecido a los 29 años. Su esposo Ethan ha sido el encargado de anunciar esta mala noticia a través de redes sociales en un vídeo donde explicaba lo que había sucedido este junio.

La activista de rescate de animales de Fox se suicidó “hace un par de días”. “Hemos sufrido una pérdida inimaginable. Mikayla fue realmente la persona más increíble e inspiradora que he conocido, y no tenerla aquí me hace sentir un vacío. Me siento destrozado. Pero seguiré adelante con su sueño y espero contar con su apoyo para que podamos hacer el bien en su nombre”, decía en el post de Instagram.

Las redes sociales han tenido que ver con el fallecimiento de la joven con trastorno del espectro autista, lo cual hizo que las críticas tuviesen mucho más peso en su vida: “Como muchos de ustedes saben, ella tenía trastorno del espectro autista y, aunque eso le dificultaba mucho la vida. Ella era muy sensible a todo, lo que ha sido un arma de doble filo”. En los últimos años, habría estado recibiendo acoso por redes, de personas que conocía e incluso de otros refugios de animales, según informa 'People'.

Sufrió una traición por parte de sus amigos

La situación empezó a empeorar cuando algunos amigos suyos le traicionaron y se unieron a esas críticas que tanto suponía para ella: “Entonces Mikayla pensó que el mundo entero se volvió en su contra. No podía soportar lo que sentía y acabó con su vida. Me rompe el corazón que se haya dedicado tanta negatividad a alguien que ha cuidado de manera desinteresada a los animales durante toda su vida”.

Su marido había estado preparando un par de días este comunicado, ya que para explicar lo que ha sucedido a todos sus fans, sacaba un guion que lee entre lágrimas para contar por qué la influencer ha decidido quitarse la vida y mostrar públicamente a la situación que se enfrentaba el matrimonio. Fue él quien la encontró muerta y estuvo intentando reanimarla durante 15 minutos hasta que llegaron los médicos, pero tampoco pudieron hacer nada para salvarle la vida.