Koldo Royo revela cuánto pesaba al salir de 'Supervivientes' y habla de su nueva dieta

Ana Carrillo 24 JUN 2025 - 20:22h.

El chef y tiktoker ha desvelado cuánto pesaba al volver a España y ha compartido en Instagram una conversación con su nutricionista

Koldo Royo sufre sarcopenia tras 'Supervivientes': qué es, síntomas y tratamientos

Participar en 'Supervivientes 2025' ha supuesto un cambio de vida para Koldo Royo. Así lo viene contando el chef y tiktoker en sus redes sociales desde que salió del concurso, hace ya dos meses. Poco después de su llegada a España, descubrió que tenía sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular debido al atrofiamiento de las fibras musculares, y decidió comenzar a cuidarse más poniéndose en manos de una nutricionista.

A sus 66 años, el de San Sebastián contó hace unas semanas en sus stories que se había marcado el reto de aprender a comer bien para fortalecer su musculatura y frenar su sarcopenia, pero también para mantenerse en el peso que había alcanzado tras haber pasado 57 días en los Cayos Cochinos. Un mes después de tomar esa decisión, ha ido a revisión y les ha contado a sus seguidores sus avances.

Lo primero que les ha revelado es que, al salir de 'Supervivientes', pesaba 82,3 kilos y que su nutricionista, que es la persona que le ha diseñado una dieta específicamente adaptada a su situación y que le ha explicado cómo mantener buenos hábitos alimentarios, iba a decirle si estaba cumpliendo su objetivo; una conversación que ha grabado para compartirla en sus stories y así que sus seguidores.

"Han pasado dos meses, ¿cómo estoy portándome?", le pregunta Koldo a Rosa, que es como se llama su nutricionista, que le desglosaba los datos que había recabado: "La verdad es que tengo que decir que en esta ocasión me has sorprendido porque te he pesado tres veces pensando que estaría mal: has subido 7,1 kilos de masa muscular, es una pasada; has quitado 5,3 kilos de pura grasa, lo cual ha llevado a que pierdas dos puntos de grasa visceral, o sea, que estás ganando en salud".

El chef afincado en Mallorca se ha mostrado muy satisfecho con los datos y ha añadido una broma y es que va a terminar su tratamiento "en pañales" porque su nutricionista le ha informado de que, en tan solo 15 días, ha reducido significativamente su edad metabólica: ha pasado de 63 años a 51 en este parámetro.