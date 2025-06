Ana Carrillo 25 JUN 2025 - 11:33h.

Jorge Javier Vázquez ha revelado lo que le dijo al exnovio de Anita Williams tras la final de 'Supervivientes'

Primeras palabras de la madre de Montoya tras salir a la luz las imágenes del superviviente en Utrera

Montoya ha decidido apartarse del foco mediático y, por ello, no acudió al debate final de 'Supervivientes 2025'. Se le ha visto en la casa de sus padres en Utrera, pero ha rechazado hacer declaraciones. Su exnovia, Anita Williams, ha explicado que no ha hablado con él porque la sigue teniendo bloqueada. Quien habló con él el día después de la gala final del reality, en una rueda de prensa organizada en Mediaset, fue Jorge Javier Vázquez, que ha destapado ahora su conversación en su blog de la revista 'Lecturas'.

En la gala final, el presentador le confesó a Montoya que se sentía muy agradecido con él por haberse entregado al formato con tanta intensidad y, el día después, tras la rueda de prensa, compartió unas fotos abrazándole y admitiéndole públicamente que le iba a echar de menos tras tantas conexiones Madrid-Honduras durante los últimos tres meses.

Ese día, tal y como él mismo cuenta, tuvo "la oportunidad de hablar con él" y ha revelado que le dijo que "era algo muy positivo no haber ganado" porque eso le hubiera hecho estar "de nuevo en la picota" y enfrentarse a muchas críticas: "Hacer frente al descontento de los que no te apoyan. Y eso, si te pilla fresco de mente, lo puedes tolerar. Pero cuando llevas tanta tralla encima un triunfo puede convertirse en una losa. A veces, perder no es una derrota si no todo lo contrario. En su caso es una oportunidad para descansar. Tomar tierra".

El presentador de 'El diario de Jorge' lo tiene claro: "Montoya debe descansar"; pero también subraya que debería "dejarse aconsejar por profesionales para empezar a decidir hacia dónde quieres que vayan encaminados sus próximos pasos", sin hacer caso a lo que le digan las personas de su entorno que no conocen el medio: "No hay que escuchar a familiares. No hay que escuchar a amigos ni conocidos".

"Aparte del talento es imprescindible tener olfato para seleccionar a aquellas personas que pueden acompañarte en tu recorrido. Aunque te digan cosas que no quieres escuchar. O precisamente por eso", ha escrito Jorge Javier, dando su opinión sobre los próximos pasos que considera que debería dar el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Por otra parte, ha confesado que cree que "se veía venir" que Montoya no iba a ganar "porque es muy difícil que perfiles tan marcados se alcen con la victoria final puesto que acaban recogiendo los votos negativos de los seguidores del resto de concursantes".