Paula Echevarría, arrepentida de haber expuesto a su hija Daniella en una alfombra roja

Silvia Herreros 25 JUN 2025 - 14:50h.

La actriz y miembro del jurado de 'Got Talent' se arrepiente de que su hija posase con ella en una alfombra roja

EXCLUSIVA | Hablamos con la firma del vestido que llevó la hija de Paula Echevarría en su debut ante los medios

Paula Echevarría se arrepiente de haber expuesto a su hija ante los medios. Hace unas semanas, la actriz y miembro del jurado de 'Got Talent' sorprendía posando por primera vez junto a Daniella Bustamante, la niña nacida fruto de su matrimonio fallido con David Bustamante, en una alfombra roja.

La inesperada presencia de la adolescente en la red carpet de los ELLE Style Awards hizo que, de manera inevitable, todos los focos se centraran en ella. Al día siguiente, tanto en medios como en redes no se hablaba de otra cosa. Daniella Bustamante conseguía eclipsar de alguna manera a su archiconocida y talentosa madre, que viendo el revuelo que generaba el debut de su hija en un photocall frente a la prensa, ha terminado arrepintiéndose. En declaraciones exclusivas para Divinity, Paula confiesa haber vivido ese momento con bastante angustia

Fue la joven la que quiso posar con su madre; algo ante lo que la exmujer de David Bustamante, viendo lo guapa que estaba su hija en común con el cantante, no dudó en acceder. Sin embargo, la repercusión mediática que tuvo este posado ha llevado a la intérprete de Velvet a cuestionar esta decisión. "Me dijo, 'mamá me pongo contigo', y yo sin pensarlo, súper orgullosa viéndola tan guapa, dije sí".

La asturiana confiesa que todo surgió de manera genuina y que la presencia de su hija no fue "premeditada". Echevarría no era consciente de lo que acontecería después; algo que ella misma ha confesado, dejando claro que la todavía menor de edad no volverá a posar en ningún sitio en "mucho tiempo". "Luego me arrepentí un poco... Me dio vértigo ver su nombre en titulares y ver que estaba expuesta", confiesa.

Sincera, la jueza de 'Got Talent' explica en esta entrevista de la dicotomía que siente tras lo ocurrido en la primera alfombra roja de Daniella Bustamante, ya que por un lado, fue un momento precioso e inolvidable para ambas. Por otro, y después de haber visto lo acontecido, no puede evitar reflexionar y pensar en si verdaderamente había algún tipo de "necesidad de ponerla a los pies de los caballos". Una pregunta que ella misma responde: "Ninguna".