Silvia Herreros 26 JUN 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes' All Stars' muestra el estado de sus piernas un año después de ser "abrasada"

La ganadora de 'GH VIP' acabó en el hospital con quemaduras de segundo grado tras ir a un centro de estética

Compartir







Adara Molinero enseña las cicatrices que aún tiene en sus piernas a causa de las quemaduras de segundo grado que le hicieron en un centro de estética hace casi un año y medio. La exconcursante de 'Supervivientes' acudía con la intención de eliminar las marcas y señales que tenía como consecuencia de su estancia en Honduras.

Tras esto, la ganadora de 'GH VIP' terminaba en urgencias con las piernas completamente "abrasadas" y llenas de quemaduras que posteriormente y tras un largo proceso de curas, acabarían transformándose en antiestéticas cicatrices.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero rompe a llorar por un motivo relacionado con Martín, su hijo en común con Hugo Sierra

La hija de Elena Rodríguez denunció su caso no solo de manera pública, también por la vía judicial, pues fue acusada por la empresa de "falso testimonio". El pasado mes de febrero se cumplía un año de su abrasión.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero saca a la luz la conversación que ha tenido con su hijo y enseña cómo habla

Adara Molinero ha querido enseñar a sus seguidores el estado de sus piernas en la actualidad. Su piel ha mejorado bastante desde entonces, aunque continúa teniendo visibles "marcas marrones".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aliviada por haberse recuperado prácticamente en su totalidad de ese destrozo estético, la exnovia de Hugo Sierra, Álex Ghita o Rodri Fuertes explica cómo ha sido su proceso de recuperación y qué ha estado haciendo y utilizando para que su piel sanara y sus cicatrices fuesen, en la medida de lo posible, lo menos visibles.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Cuando me quemaron las piernas me embadurnaba dos veces al día con esta crema", explica mientras asegura que el estado de sus piernas cambió de manera considerable tras su paso por 'Supervivientes All Stars'.

Aunque el sol y las condiciones extremas del concurso podrían haber empeorado la apariencia de sus sus cicatrices, lo cierto es que, contra todo pronóstico, no fue así. Al menos esto es lo que asegura la propia Adara, ya que, por norma general, tomar el sol puede aumentar el riesgo de aparición de manchas permanentes, un daño adicional en la zona y retrasar la curación de la piel. Además, propiciar el oscurecimiento o hiperpigmentación de las cicatrices, como parece que le ha ocurrido en algunas zonas.

Sea como fuere, lo cierto es que, tanto antes como después de este segundo paso por los Cayos Cochinos, Adara ha seguido utilizando el bálsamo calmante y ultrarreparador, ideal para pieles irritadas, secas o dañadas que descubrió tras ser abrasada en un centro estético.

"Lo sigo utilizando para un montón de ocasiones. Para mi hijo, para las marcas de la rozadura, cuando se me ha caído una costra y no quiero marca...", dice sobre su nuevo imprescindible beauty.

De la Roche-Posay, contiene ingredientes como pantenol (5%), madecassoside o un complejo prebiótico, que ayudan a calmar, reparar y proteger la barrera cutánea.