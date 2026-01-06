Sonia Madoc, nueva concursante oficial de 'GH DÚO': "¡Yo quiero bailar... toda la noche!"
Sonia Madoc... ¡dispuesta a bailar toda la noche!: así es la nueva concursante oficial de 'GH DÚO'
Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'
Sonia Basseda Cárdenas, más conocida como Sonia Madoc, se une a la lista de concursantes confirmados de 'Gran Hermano Dúo 4'. Una edición que promete ser única y que suma ya una larga lista de participantes oficiales, entre los que están hasta el momento Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Ro, Carmen Borrego y Cristina Piaget, la última en ser confirmada.
"¡Yo quiero bailar... toda la noche... en 'GH DÚO'... baila, baila, bailando 'va', baila, baila, vailando 'va', eh!", canta Sonia Madoc en su vídeo presentación, haciendo de esta manera oficial su participación en el reality de convivencia más famoso de la televisión.
¿Quién es Sonia Madoc?
Y es que, sin duda, si por algo recordamos a esta nueva concursante oficial del programa de Telecinco es por su hit 'Yo quiero bailar', que se convirtió en un éxito mundial allá por 2001, llegándose a grabar en diversos idiomas como el inglés o italiano y que cantaba junto a Selena, ambas formando un dúo incombustible y totalmente rompedor en aquel momento.
Con los éxitos cosechados de 'Yo quiero bailar', Sonia Madoc fundó una marca de moda y financió sus estudios universitarios. Posteriormente, en 2006, regresó de nuevo al mundo musical con singles como 'Bailemos en el sol' o 'Todos a la bahía'.
Su carrera como actriz y modelo
No obstante, dejando de lado su faceta como cantante, Sonia Madoc también ha formado parte del mundo de la imagen y la publicidad, estando presente en diversas firmas españolas, concretamente en agencias catalanas de gran renombre. Como actriz, ha participado en campañas de promoción y su rostro ha aparecido en reportajes de revistas como 'Pronto' y 'Lecturas'.
La primera aparición televisiva de Sonia Madoc
Para visualizar la primera aparición televisiva de Sonia Madoc hay que remontarnos al momento en el que, tras un duro casting, fue nombrada doble española oficial de Pamela Anderson, lo que le abrió las puertas por completo siendo invitada a diversos programas de televisión, debates y tertulias. Además, trabajó como presentadora junto a Jordi González, y participó como bailarina principal en un programa de Pepe Navarro llamado 'La Via Navarro' en Vía Digital.