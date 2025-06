José María Almoguera le lanza un dardo a Alejandra Rubio tras su vídeo a las puertas de la cárcel

Ana Carrillo 26 JUN 2025 - 20:53h.

José María Almoguera le ha soltado una pulla a la hija de Terelu Campos tras su vídeo a las puertas de la cárcel

La reflexión de Alejandra Rubio: "Me siento incomprendida, ojalá vierais las cosas desde mi perspectiva"

José María Almoguera todavía no conoce al hijo de su prima, Alejandra Rubio, y Carlo Costanzia, aunque cada vez que los medios de comunicación le preguntan asegura que tiene muchas ganas de ver a Carlo Junior pero que no cuadran nunca los tiempos entre primos para coincidir. En ese contexto, una reportera de 'Europa Press' le ha preguntado al hijo de Carmen Borrego si ha visto el vídeo en el que su prima va a los exteriores de la cárcel italiana en la que cumple condena su cuñado, Pietro Costanzia, a gritarle mensajes de feliz cumpleaños.

La reportera le ha explicado a Almoguera que su prima ha sido muy criticada por apoyar que su novio compartiera ese vídeo en Instagram cuando luego se niega a hablar de su vida privada y le enfada que la critiquen por no querer dar declaraciones en 'Vamos a ver' sobre su familia. Tras esta explicación, le ha lanzado una pregunta muy directa: "¿Tú cómo lo ves?".

Ante lo que el sobrino de Terelu Campos ha declarado: "Yo creo que todo apoyo que reciban sus hermanos es poco. Me parece que es lógico que la familia se apoye y que ese día tan especial como es el cumpleaños de uno si puede ir a hacer un pequeño gesto para que sea más llevadero pues me parece perfecto, lo único que no entiendo es que siempre tiene mucho tiempo para algunos y luego muy poco para otros".

Un reproche ante el que la reportera ha apostillado: "Para su propia familia". Ahí ha sido cuando el colaborador de 'TardeAR' ya no ha querido seguir ahondado en su dardo y ha respondido con un escueto "no sé". La periodista ha querido que se explayase un poco más y le ha dicho que pensaba que lo decía porque él tiene muchas ganas de conocer al pequeño Carlo.

"Sí, estoy deseando conocerle y cuando se pueda pues será. Yo aunque no tenga la fecha libre, la cambio", ha sentenciado el ex de Paola Olmedo, dejando claro que él tiene muchas ganas de conocer al hijo de su prima y que no es por su parte por la que hay problemas de agenda.