Asraf e Isa Pantoja dieron la bienvenida a su primer hijo en común el pasado 22 de junio

Isa Pantoja y Asraf Beno abandonan el hospital junto a Cairo, su hijo recién nacido, y Alberto isla

El pasado 22 de junio Asraf Beno e Isa Pantoja se convirtieron en padres de su primer hijo en común. Tras un embarazo marcado por algún que otro susto, la pareja le dio la bienvenida a Cairo en un hospital de Cádiz, provincia donde viven hace algunos años.

Unos días después de la gran noticia, Asraf concede una entrevista a '¡De viernes!' en la que lo cuenta todo sobre su reciente paternidad: ''Estoy súper contento de tener a Cairo en nuestras vidas. Es algo único. Al ser cesárea, el piel con piel lo hicieron conmigo y la verdad es que es un momento muy especial''.

''Nada más lo sacaron de la tripa me miraba y me sorprendí y dije 'cari, que me está mirando', luego se metió la mano en la boca y dije 'cari, que se mete la mano en la boca', todo me sorprendía. Es agotador, es difícil, no duermes. Las primeras noches no paraba de llorar, no sabía que le pasaba. A día de hoy está más calmado y lo tenemos todo bajo control'', cuenta emocionado Asraf.

