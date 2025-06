Lorena Romera 25 JUN 2025 - 12:54h.

La hija de Isabel Panoja, acompañada de Alberto Isla, presenta a su bebé a las puertas del hospital

Isa Pantoja da a luz a su primer hijo en común con Asraf Beno: "Bienvenido a nuestras vidas"

Compartir







Isa Pantoja y Asraf Beno ya han abandonado el hospital junto a Cairo, su hijo recién nacido. Lo han hecho felices y muy emocionados, acompañados de Alberto Isla, el primogénito de la influencer. La hija de Isabel Pantoja y el modelo han presentado a su bebé en sociedad a las puertas del centro hospitalario, donde han dejado que la prensa les fotografíen en este momento tan especial.

PUEDE INTERESARTE La madre de Omar Montes manda un mensaje a Isa Pantoja tras el nacimiento de su hijo

La pareja le ha contado a los medios de comunicación que todo ha ido "muy bien" y que están "muy contentos" tras el nacimiento de su primer hijo en común. La creadora de contenido, que ha reaparecido con un vestido largo hasta los pies, ha reconocido que todavía está "agotada" y algo "dolorida", pero no ha entrado en detalles sobre si el parto ha sido natural o por cesárea.

Lo que sí ha compartido es cuando vio la carita de su bebé por primera vez "lloró muchísimo". Y Asraf no se ha librado. "Su padre igual", ha comentado la televisiva, que ha vuelto a emocionarse frente a las cámaras al recordar la llegada al mundo del pequeño Cairo. "Ay, no puedo, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me veía sonreír así", ha reconocido la influencer, que siente que está atravesando uno de los momentos más felices de su vida.

PUEDE INTERESARTE Primeras palabras de Asraf Beno tras ser padre de su primer hijo con Isa Pantoja

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por eso no ha querido que se lo empañen haciéndole preguntas sobre su madre, Isabel Pantoja, que ha estado ausente en todo momento. "No me la vas a mencionar hoy, ¿no? O sea, no", ha comentado muy tajante, dejando claro que no va a dejar que nada le arruine este momento de felicidad absoluta. Así, evitando también aclarar si ha recibido o no la felicitación de su hermano, Isa Pantoja y Asraf Beno han abandonado el hospital, acompañados de los dos amores de su vida.

Y es que, poco antes de recibir el alta hospitalaria, la que fuera concursante de 'Supervivientes' compartía en su perfil oficial de Instagram el momento tan especial que vivía junto a ellos, que son en los que ahora mismo está plenamente centrada. Porque, otra cosa no, pero Alberto Isla tenía muchas ganas de convertirse en hermano mayor, algo que ha empezado a ejercer desde el momento en el que Cairo llegó al mundo. Sin dudarlo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Gracias por todos los mensajes, estamos muy emocionados", reconocía el que que fuera Míster, que también ha estado compartiendo en sus redes pildoritas de estos primeros días de vida del pequeño, al que han llamado Cairo. Un nombre que solo llevan 79 personas en España y que han llevado como un auténtico secreto hasta el día de su nacimiento.

"Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo", ha escrito Isa Pantoja, que sigue en una nube desde el pasado 22 de junio, cuando daba a luz a la criatura.