A principios de mayo, David Beckham celebró su 50º cumpleaños con una fiesta en Londres rodeado de amigos, famosos y parte de su familia

Brooklyn Beckham brilló por su ausencia, y ahora ha trascendido por qué el primogénito de la familia no se personó en la celebración

Compartir







La familia Beckham siempre ha sido considerada una de las más icónicas del panorama mediático internacional. Con una mezcla de glamour, éxito y una imagen de unidad familiar aparentemente inquebrantable, David y Victoria Beckham han sabido proyectar una figura de estabilidad y sofisticación durante décadas. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de tensión interna han comenzado a aflorar, y la ausencia de Brooklyn Beckham en el 50º cumpleaños de su padre ha evidenciado una posible fractura familiar.

El pasado 2 de mayo, David Beckham alcanzó su medio siglo de vida, y quiso celebrarlo con una fiesta rodeado de amigos íntimos, celebridades y, por supuesto, parte de su familia. Las imágenes del evento no tardaron en inundar las redes sociales: Victoria compartió fotos y vídeos en los que aparecían sus hijos Romeo, Cruz y Harper disfrutando del ambiente festivo. Pero una ausencia fue imposible de ignorar: Brooklyn, el primogénito del clan, brilló por su ausencia.

Hasta el momento, la familia ha evitado hablar públicamente del tema. Pero ahora, una fuente cercana citada por la revista 'Us Weekly' ha revelado la verdadera razón por la que Brooklyn tomó la decisión de no asistir.

"Las cosas están tensas", ha asegurado la fuente, "y no pensó que sería una conversación productiva. No quería lidiar con eso en este momento. Está tratando de dejar pasar las cosas y les está dando espacio a todos", ha añadido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los posibles enfrentamientos

Este comentario ha desatado una oleada de reacciones y rumores en redes sociales y la prensa internacional sobre el verdadero estado de la relación entre Brooklyn y sus padres, particularmente con Victoria, con quien ya se había rumoreado ciertas tensiones tras su boda con la actriz estadounidense Nicola Peltz en 2022.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde entonces, varios tabloides británicos han insinuado que hay un distanciamiento y, según algunos, choques de personalidad entre Victoria y Nicola.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Otro de los motivos que se baraja es una disputa entre Brooklyn y su hermano Romeo, en concreto por la novia del más pequeño, Kim Turnbull, ya que, de acuerdo a varias informaciones, la joven y Brooklyn habrían mantenido una relación sentimental años atrás, y el mayor de los Beckham se estaría replanteando las intenciones de la DJ.

Lo que está claro es que Brooklyn y Nicola han llevado una vida mayoritariamente en Estados Unidos, alejados de la familia Beckham, lo que ha generado que el distanciamiento sea más que simbólico.

Mientras sus hermanos Romeo y Cruz han seguido más ligados a Reino Unido y a los proyectos familiares, Brooklyn ha optado por construir su identidad mediática con un perfil más independiente -aunque a veces difuso- como chef y figura de redes sociales.

La decisión de no asistir al 50º cumpleaños de su padre parece haber sido un punto de inflexión. Según la fuente de la citada revista, no se trató de una ausencia por agenda o logística, sino una elección consciente de evitar un encuentro que, según él, no llevaría a ninguna resolución inmediata. "Simplemente están haciendo lo suyo. Tienen sus propias vidas separadas y hasta ahora han seguido adelante", ha sentenciado.