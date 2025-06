Fiesta 28 JUN 2025 - 21:10h.

Los colaboradores de 'Fiesta' destapan los secretos mejor guardados de la boda de Marta López

Alexia Rivas se pronuncia tras ser desinvitada de la boda de Marta López: "Me enteré por un titular"

Compartir







La resaca de la boda de Marta López está dejando mucha polémica. 'Fiesta' analiza todos los detalles de este evento en el que la colaboradora de Telecinco le dio el 'sí, quiero', a Alejandro Huerta ante cerca de cuatrocientos invitados. Pero la alegría de este gran día podría verse enturbiada por un hecho poco agradable y que tiene que ver con una sustracción... ¡Ha habido un robo en la boda de Marta López! Además os mostramos, a través de un boceto, cómo fueron los dos vestidos de novia de Marta López.

Kike Calleja, Marisa Martín Blázquez y Saúl Ortiz se encuentran en el plató de 'Fiesta' para analizar este gran día de la exgranhermana y son ellos quienes comparten con la audiencia todo lo que allí pasó. Concretamente, lo que ocurrió con un supuesto triple robo que se produjo en el recinto en el que se celebró esta gran boda: "Ya no es fuerte el robo en sí, sino la identidad de los ladrones", comienza a contar Belén Rodríguez quien, aunque no acudió a la boda, tiene información al respecto.

Todos los detalles del robo en la boda de Marta López

"Por respeto a los ladrones no lo vamos a llamar robo, lo vamos a llamar 'encargo", quiere matizar Omar para suavizar las cosas. "Ha habido un robo no, una sustracción por encargo", añade Marisa. En este punto, Belén Ro dice que "la ladrona es quien ordena el robo, no quien lo ejecuta. Hay un cabecilla que ordena robar en la boda". Para concretar algo más toda esta información, Kike se pronuncia: "Hay una invitada que se llevó regalos de otros invitados".

Así es el vestido de novia de Marta López

El vestido de novia de Marta López es el secreto mejor guardado de esta boda. Gracias a los detalles que han dado los colaboradores sobre el mismo, 'Fiesta' desvela, a través de un boceto, cómo sería el vestido con el que Marta López se ha casado: "Era muy elegante, tenía hombreras y era muy sexy porque tenía una parte fruncida en la cintura. Por detrás tenía escote y ella iba con coleta". Pero Marta lució dos vestidos y el segundo "era más folclórico y sexy, iba muy escotada y con un mantón de flecos", detallan Marisa y Omar, que han sido los encargados de hacer este retrato robot.

Alexia Rivas fue invitada y después desinvitada a la boda de Marta López

Por otro lado, Alexia Rivas ha desvelado en 'Fiesta' que Marta López siempre le ha dicho que la iba a invitar a su boda y que incluso la invitó un día en directo, pero después fue desinvitada. Alexia no está dolida, pero sí desconcertada porque dice haberse enterado de esta desinvitación a través del titular de una entrevista que concedió la propia Marta López. ¿El motivo de esta desinvitación? En el siguiente vídeo: